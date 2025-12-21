OL Lyonnes : Micah plus qu'une simple doublure ?

Titulaire samedi soir pour OL Lyonnes - Fleury, Teagan Micah a réalisé une belle performance. Avec seulement quatre matchs joués, l'Australienne a malgré tout montré de belles choses.

Elle ne joue pas souvent et pourtant, à chaque sortie sous le maillot de l'OL Lyonnes, elle se montre décisive. Depuis son arrivée au club durant l'été, Teagan Micah se contente d'un rôle de doublure derrière Christiane Endler. Néanmoins, avec la rotation imposée par Jonatan Giraldez, l'Australienne réussit à avoir sa chance. Titulaire samedi soir contre le FC Fleury 91, la gardienne a disputé son quatrième match de la saison. Cela fait peu sur les dix-sept disputés par l'OL Lyonnes, mais il y a bien longtemps que le club n'avait pas compté une doublure aussi performante.

Samedi, Micah a sauvé la mise aux Lyonnaises avec une double parade à la 12e minute, puis un gros arrêt juste après le 2-0. "C'est un honneur de jouer pour ce club. Chaque fois que je joue, je dois être à 100%. Dès que je peux jouer, j'essaye de prendre le plus de plaisir possible. J'aime juste jouer", nous a-t-elle confié après la rencontre.

Becho : "Elle répond présente à chaque fois"

Elue joueuse du match par les supporters lyonnais, Teagan Micah partage souvent son temps libre avec les Anglophones du groupe comme Lindsey Heaps ou encore Lily Yohannes. Néanmoins, après six mois, l'ancienne de Liverpool se sent parfaitement intégrée dans un groupe "où il n'y a pas de guerre d'égo. On travaille dur ensemble et on s'amuse ensemble." Ayant maintenu la série de clean-sheet de l'OL Lyonnes face à Fleury, Micah s'impose comme une vraie solution derrière Christiane Endler.

Si elle est consciente de son rôle, l'internationale australienne a "la Coupe d'Asie dans le viseur" et veut "jouer cette compétition avec la sélection". Ancien de la maison lyonnaise, Joe Montemurro sait qu'il peut compter sur une gardienne fiable qui s'attire les louanges de ses coéquipières. "Je tiens à souligner le très grand match de Teagan. Ce n'est jamais une situation facile d'être deuxième gardienne, mais elle répond présente à chaque fois qu'on fait appel à elle. Je suis vraiment contente pour elle", a déclaré dans un large sourire Vicki Becho.