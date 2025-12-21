Giraldez, Becho... les réactions après OL Lyonnes - Fleury (3-0)

Vainqueur du FC Fleury 91 samedi soir (3-0), l'OL Lyonnes a bouclé son année avec une onzième victoire en championnat. Néanmoins, le contenu a laissé Jonatan Giraldez sur sa faim.

Jonatan Giraldez (entraîneur de l'OL Lyonnes)

"Je suis content de la victoire, peut-être un peu moins de la manière. On savait que le niveau de Fleury était très élevé. En première mi-temps, nous avons manqué de justesse technique, c'était un peu trop brouillon. Notre positionnement n'était pas optimal, que ce soit pour les joueuses à la relance ou celles situées entre les lignes. Avec l'intensité de leur pressing, nous n'avons pas su nous ajuster immédiatement pour trouver les espaces.

En seconde période, nous avons réussi à rectifier le tir. Nous avons pu nous créer plus d'opportunités, notamment en passant par l'intérieur et en arrivant mieux dans la surface adverse. Les entrées en jeu ont aussi apporté une meilleure dynamique. Finalement, l'équipe a su trouver les solutions pour s'imposer."

Vicky Becho (attaquante et buteuse de l'OL Lyonnes)

"J'ai marqué un joli but, mais c'est avant tout un travail collectif. Lily Yohannes me met le ballon exactement là où il faut, au bon moment, je n'ai plus qu'à finir. C'était un match engagé, difficile, face à une équipe qui voulait nous rentrer dedans physiquement. On a su répondre présentes dans l'impact. Même si le jeu a été parfois un peu brouillon, l'essentiel est assuré avec cette victoire pour bien terminer l'année. C'est vrai qu'il y a eu deux visages ce soir. À la mi-temps, le coach a eu les mots justes et a fait les ajustements tactiques nécessaires sur notre positionnement. On a mieux maîtrisé la seconde période. Une fois qu'on a mis le deuxième but, on s'est relâchées et le jeu s'est fluidifié.

(Sur son jaune en fin de match) Je prends un coup dans le visage. Ce sont des choses que je ne dois pas faire, que l'on ne doit pas voir sur le terrain. Je m'en excuse et je l'ai fait auprès d'elle parce que c'était dangereux. Je m'en sors bien, je pense. Il faut que j'arrive à canaliser ma frustration."