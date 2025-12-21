Ce dimanche, l’OL ne se présentera pas avec son équipe-type. Néanmoins, malgré les changements, la formation lyonnaise doit être en état de se qualifier face au FC Saint-Cyr Collonges.

D’un côté, c’est le "match d’une vie". De l’autre, c’est presque le quotidien d’un joueur pro. Avec les 32es de finale de Coupe de France, l’OL fait son entrée en lice dans la compétition et se retrouve à devoir affronter une équipe de Régional 1. Sur le papier, rien d’insurmontable, mais la magie de la Coupe reste encore et toujours bien présente. Alors, malgré des cotes largement en sa faveur, l’OL ne veut pas prendre à la légère ce rendez-vous lyonnais contre le FC Saint-Cyr Collonges. En jouant à Décines plutôt que dans un stade champêtre, le cinquième de Ligue 1 a réduit un peu plus les probabilités d’un couac. Mais il ne faut jamais jurer de rien, encore moins dans cette compétition.

Les jeunes du centre patienteront

Pour ce dernier rendez-vous de l’année 2025, Paulo Fonseca doit composer avec des absences de marque. Retenus pour la CAN, Moussa Niakhaté et Clinton Mata ont mis les voiles sur l’Afrique dès le match fini contre Le Havre. Le secteur défensif sera le plus impacté ce dimanche puisque Nicolas Tagliafico est lui aussi absent, en raison de douleurs au dos. Cela pousse forcément l’entraîneur portugais à devoir innover pour son arrière-garde. Il a promis "quatre à cinq changements" ce qui laisse à penser à une équipe remodelée. Néanmoins, le onze de l’OL devrait avoir fière allure. La place aux jeunes, voulue par beaucoup, n’aura pas lieu ce dimanche soir.

La composition probable de l’OL : Descamps - Maitland-Niles, Tessmann (ou Hateboer), Kluivert, Abner - Morton (ou De Carvalho), Merah - Karabec, Sulc, Moreira - Satriano