Actualités
Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
Tyler Morton à l’échauffement de l’OL avant Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - FC Saint-Cyr Collonges : une équipe remodelée mais compétitive ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce dimanche, l’OL ne se présentera pas avec son équipe-type. Néanmoins, malgré les changements, la formation lyonnaise doit être en état de se qualifier face au FC Saint-Cyr Collonges.

    D’un côté, c’est le "match d’une vie". De l’autre, c’est presque le quotidien d’un joueur pro. Avec les 32es de finale de Coupe de France, l’OL fait son entrée en lice dans la compétition et se retrouve à devoir affronter une équipe de Régional 1. Sur le papier, rien d’insurmontable, mais la magie de la Coupe reste encore et toujours bien présente. Alors, malgré des cotes largement en sa faveur, l’OL ne veut pas prendre à la légère ce rendez-vous lyonnais contre le FC Saint-Cyr CollongesEn jouant à Décines plutôt que dans un stade champêtre, le cinquième de Ligue 1 a réduit un peu plus les probabilités d’un couac. Mais il ne faut jamais jurer de rien, encore moins dans cette compétition.

    Les jeunes du centre patienteront

    Pour ce dernier rendez-vous de l’année 2025, Paulo Fonseca doit composer avec des absences de marque. Retenus pour la CAN, Moussa Niakhaté et Clinton Mata ont mis les voiles sur l’Afrique dès le match fini contre Le Havre. Le secteur défensif sera le plus impacté ce dimanche puisque Nicolas Tagliafico est lui aussi absent, en raison de douleurs au dos. Cela pousse forcément l’entraîneur portugais à devoir innover pour son arrière-garde. Il a promis "quatre à cinq changements" ce qui laisse à penser à une équipe remodelée. Néanmoins, le onze de l’OL devrait avoir fière allure. La place aux jeunes, voulue par beaucoup, n’aura pas lieu ce dimanche soir.

    La composition probable de l’OL : Descamps - Maitland-Niles, Tessmann (ou Hateboer), Kluivert, Abner - Morton (ou De Carvalho), Merah - Karabec, Sulc, Moreira - Satriano

    à lire également
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Au FC Saint-Cyr Collonges, une effervescence à contenir avant l’OL
    1 commentaire
    1. Ledromois
      Ledromois - dim 21 Déc 25 à 9 h 44

      J'en peux plus de Satriano, sans doute que le but c'est qu'il marque contre une petite équipe mais les jeunes n'ont pas de temps de jeu devant alors que le soit disant titulaire ne montre pas grand chose

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : une équipe remodelée mais compétitive ? 09:30
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Au FC Saint-Cyr Collonges, une effervescence à contenir avant l’OL 08:45
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    OL - Coupe de France : "Avoir des joueurs motivés et prêts à montrer leurs ambitions" 08:00
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : l'OL Lyonnes finit la phase aller sur un sans-faute 20/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Fleury : Giraldez presque change tout 20/12/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Coupe de France : le dernier groupe de l'OL en 2025 20/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : la programmation des trois matchs de janvier dévoilée 20/12/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso (OL), aux bons souvenirs du FC Saint-Cyr Collonges 20/12/25
    La collecte solidaire d'OL Lyonnes
    Une collecte solidaire avant OL Lyonnes - Fleury ce samedi 20/12/25
    Le Tram TCL T7 passant du côté du Parc OL
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : pas de parking relais à Eurexpo, ni de navettes tramway 20/12/25
    Jérémie Pignard, arbitre
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : Jérémie Pignard, l’autre local de l’étape 20/12/25
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Dumornay (OL Lyonnes) finaliste des Globe Soccer Awards 2025 20/12/25
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Saint-Cyr Collonges devra faire sans un titulaire contre l’OL 20/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez : l’OL Lyonnes "responsable de sa performance" contre Fleury 20/12/25
    Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
    OL : ne pas revivre "le sentiment de honte" de Bourgoin 20/12/25
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Avant d’affronter l’OL, les supporters de Saint-Cyr Collonges ont donné de la voix 20/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut