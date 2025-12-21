Actualités
Au FC Saint-Cyr Collonges, une effervescence à contenir avant l’OL

  • par David Hernandez

    • Vendredi soir, le FC Saint-Cyr Collonges réalisait son dernier entraînement avec son choc historique contre l’OL. Entre sollicitations médiatiques et engouement populaire, le club amateur ne veut pas se voir plus gros qu’il ne l’est.

    De mémoire d'anciens, cela n'était jamais arrivé. Du haut de ses 89 ans, Roger Nardi sait de quoi il parle. Devenu la mascotte du FC Saint-Cyr Collonges, le vice-président a connu trois décennies de coaching et d'anecdotes dans les monts d'Or lyonnais. Alors voir débarquer une dizaine de médias vendredi avait tout d'une première. "C'est une belle récompense pour le club, pour les gamins. C'est l'aboutissement de toute une carrière".

    "Sympa d'être un peu dans la peau d'un pro"

    Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre l'OL et le club saint-cyrôt a donc choisi de mettre les petits plats dans les grands, chose qu'il n'avait pas faite pour son 7e tour contre Grenoble il y a quatre ans. "Il y a eu beaucoup de sollicitations depuis le tirage, on se sent un peu comme des professionnels et c'est un sentiment plutôt sympa", a avoué le capitaine Sekhouba Souaré. Il faut dire que cette "fête des voisins" a tout de la belle histoire de la Coupe de France. Personne ne sait encore comment elle se finira, mais voir un club de Régional 1 affronter un club voisin, cador de la Ligue 1, cela déplace forcément les foules.

    La billetterie a été prise d'assaut dès son ouverture et Hassane Baba-Arfi regrette presque de n'avoir eu que 2 000 places à disposition. Le président du FC Saint-Cyr Collonges, qui rendra son costume à la fin de la saison "à 90%. Les dix restants sont si on fait tomber l'OL, je continue", a vu son téléphone surchauffer depuis trois semaines. Que ce soit pour avoir des places - "j'aurais aimé contenter tout le monde" - que pour des sollicitations médiatiques qu'il a "toutes acceptées".

    Un coach mental pour appréhender au mieux le retour à l'anonymat

    Ce 32e de finale est forcément un vrai coup de projecteur sur le club et il sera presque bizarre de s'en priver. Chaque joueur de l'effectif a quasiment eu le droit à son article dans les médias, même l'abbé de la ville a fait les gros titres. Depuis trois semaines, tout un village vit au rythme de la préparation de ce choc contre l'OL. Bénévoles, président, coach, tout le monde se met au diapason, quitte à ce que cela donne des semaines "chargées et fatigantes car on gère tout."

    Clément Guillot, l'entraîneur principal mais aussi directeur sportif, a donc dû jongler entre ses deux casquettes, préparant la tactique pour contrer les joueurs de Paulo Fonseca, tout en commandant les écharpes collector ou en accréditant certains membres. Le quotidien d'un club amateur, pourrait-on dire. Un quotidien perturbé depuis trois semaines et qui retrouvera sa normalité ce dimanche soir en cas d'élimination. Un retour à la normale que le FC Saint-Cyr Collonges cherche à gérer au mieux. Un préparateur mental a été dépêché ces derniers temps afin d'appréhender du mieux possible le passage du strass et paillette à un retour au championnat de Régional 1, le vrai objectif de la saison. 

