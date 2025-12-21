Confronté au spectre de la saison passée et de l'élimination honteuse à Bourgoin, l'OL ne veut pas revivre ce moment ce dimanche face au FC Saint-Cyr Collonges. Paulo Fonseca attend de ses joueurs un vrai sérieux.

Pour le moment, les mauvaises surprises n'ont pas été légion dans ce week-end de Coupe de France. Seul Brest a pris la porte dès son entrée en lice face au club d'Avranches. Il reste ainsi de la place aux autres formations de Ligue 1 pour venir rejoindre le club breton dans les mauvais élèves de l'élite dans ces 32es de finale. En jouant en dernier, l'OL espère que ce groupe affichera vite complet ce dimanche pour ne pas avoir à revivre le sentiment de janvier dernier.

Même si Corentin Tolisso a assuré qu'il n'y pensait que très rarement, le retour de la Coupe a logiquement fait ressurgir le spectre de l'élimination à Bourgoin il y a onze mois. Une soirée de la honte, que ce soit sur le terrain ou en dehors avec des débordements au moment du coup de sifflet final. "Je sais ce que représentent ce genre de matchs, je les connais, a déclaré le capitaine. Il peut toujours y avoir des surprises, on n’est jamais à l’abri, et on n’a pas envie que ce soit nous. Ça nous est déjà arrivé l’année dernière, donc pas deux années de suite."

"La principale difficulté, c’est la motivation des joueurs"

Sans Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico, l'OL se retrouve privé de trois cadres qui auraient pu jouer les garde-fous pour motiver tout le monde. Affronter un club de Régional 1 et lever le pied serait presque un sentiment humain. Seulement, l'OL a vécu trop de choses ces derniers mois pour prendre ce rendez-vous contre le FC Saint-Cyr Collonges à la légère. Après être revenus des enfers, impressionnés tout le monde puis tenter de maintenir une cadence de futurs Européens, les Lyonnais ne peuvent se permettre de tout gâcher et de finir l'année sur une note négative. "Nous voulons respecter la compétition, l’adversaire et les supporters, a assuré Paulo Fonseca. La principale difficulté de ce match, c’est la motivation des joueurs : leur faire comprendre que nous devons jouer avec la même intensité et la même détermination."

Pour parvenir à ses fins, l'entraîneur portugais attend de recevoir un vrai message de ses joueurs. S'il assure avoir vu "du sérieux" durant la semaine, Fonseca veut désormais le voir sur le terrain. "Il est important de faire quelques changements, mais pas trop. Il faut des joueurs motivés, prêts à montrer leurs qualités et leurs ambitions." Sans plusieurs cadres, certains joueurs de l'OL ont une carte à jouer ce dimanche soir. Ruben Kluivert, Adam Karabec ou encore Ainsley Maitland-Niles, critiqué ces dernières semaines, doivent envoyer un message à Fonseca. Celui que les remplaçants peuvent faire l'affaire, surtout face à une R1.