Actualités
Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l’OL contre le Paris FC (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - Coupe de France : "Avoir des joueurs motivés et prêts à montrer leurs ambitions"

  • par David Hernandez

    • Confronté au spectre de la saison passée et de l'élimination honteuse à Bourgoin, l'OL ne veut pas revivre ce moment ce dimanche face au FC Saint-Cyr Collonges. Paulo Fonseca attend de ses joueurs un vrai sérieux.

    Pour le moment, les mauvaises surprises n'ont pas été légion dans ce week-end de Coupe de France. Seul Brest a pris la porte dès son entrée en lice face au club d'Avranches. Il reste ainsi de la place aux autres formations de Ligue 1 pour venir rejoindre le club breton dans les mauvais élèves de l'élite dans ces 32es de finale. En jouant en dernier, l'OL espère que ce groupe affichera vite complet ce dimanche pour ne pas avoir à revivre le sentiment de janvier dernier.

    Même si Corentin Tolisso a assuré qu'il n'y pensait que très rarement, le retour de la Coupe a logiquement fait ressurgir le spectre de l'élimination à Bourgoin il y a onze mois. Une soirée de la honte, que ce soit sur le terrain ou en dehors avec des débordements au moment du coup de sifflet final. "Je sais ce que représentent ce genre de matchs, je les connais, a déclaré le capitaine. Il peut toujours y avoir des surprises, on n’est jamais à l’abri, et on n’a pas envie que ce soit nous. Ça nous est déjà arrivé l’année dernière, donc pas deux années de suite."

    "La principale difficulté, c’est la motivation des joueurs"

    Sans Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico, l'OL se retrouve privé de trois cadres qui auraient pu jouer les garde-fous pour motiver tout le monde. Affronter un club de Régional 1 et lever le pied serait presque un sentiment humain. Seulement, l'OL a vécu trop de choses ces derniers mois pour prendre ce rendez-vous contre le FC Saint-Cyr Collonges à la légère. Après être revenus des enfers, impressionnés tout le monde puis tenter de maintenir une cadence de futurs Européens, les Lyonnais ne peuvent se permettre de tout gâcher et de finir l'année sur une note négative. "Nous voulons respecter la compétition, l’adversaire et les supporters, a assuré Paulo FonsecaLa principale difficulté de ce match, c’est la motivation des joueurs : leur faire comprendre que nous devons jouer avec la même intensité et la même détermination."

    Pour parvenir à ses fins, l'entraîneur portugais attend de recevoir un vrai message de ses joueurs. S'il assure avoir vu "du sérieux" durant la semaine, Fonseca veut désormais le voir sur le terrain. "Il est important de faire quelques changements, mais pas trop. Il faut des joueurs motivés, prêts à montrer leurs qualités et leurs ambitions." Sans plusieurs cadres, certains joueurs de l'OL ont une carte à jouer ce dimanche soir. Ruben Kluivert, Adam Karabec ou encore Ainsley Maitland-Niles, critiqué ces dernières semaines, doivent envoyer un message à Fonseca. Celui que les remplaçants peuvent faire l'affaire, surtout face à une R1.

    à lire également
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : avant-match, horaire, diffusion TV

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    OL - Coupe de France : "Avoir des joueurs motivés et prêts à montrer leurs ambitions" 08:00
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : l'OL Lyonnes finit la phase aller sur un sans-faute 20/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Fleury : Giraldez presque change tout 20/12/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Coupe de France : le dernier groupe de l'OL en 2025 20/12/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : la programmation des trois matchs de janvier dévoilée 20/12/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso (OL), aux bons souvenirs du FC Saint-Cyr Collonges 20/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La collecte solidaire d'OL Lyonnes
    Une collecte solidaire avant OL Lyonnes - Fleury ce samedi 20/12/25
    Le Tram TCL T7 passant du côté du Parc OL
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : pas de parking relais à Eurexpo, ni de navettes tramway 20/12/25
    Jérémie Pignard, arbitre
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : Jérémie Pignard, l’autre local de l’étape 20/12/25
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Dumornay (OL Lyonnes) finaliste des Globe Soccer Awards 2025 20/12/25
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Saint-Cyr Collonges devra faire sans un titulaire contre l’OL 20/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez : l’OL Lyonnes "responsable de sa performance" contre Fleury 20/12/25
    Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
    OL : ne pas revivre "le sentiment de honte" de Bourgoin 20/12/25
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Avant d’affronter l’OL, les supporters de Saint-Cyr Collonges ont donné de la voix 20/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Sur quelle chaîne suivre OL Lyonnes - Fleury ce samedi ? 20/12/25
    Les supporters du Virage Nord lors d'OL - Toulouse
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : la barre des 23 000 billets atteinte 20/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut