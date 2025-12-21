Actualités
Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
Pavel Sulc fêtant son but lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - FC Saint-Cyr Collonges : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques du 32e de finale de Coupe de France entre l’OL et le FC Saint-Cyr Collonges.

    Avant-match

    Une "fête des voisins" comme dernier rendez-vous de l'année. Ce dimanche, l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges se font face pour la première fois de leur histoire. Une opposition en 32es de finale de la Coupe de France pour refermer le chapitre 2025. Si la soirée sera enchantée quoi qu'il arrive pour le club de Saint-Cyr, le pensionnaire de Ligue 1 espère de son côté ne pas voir ses fêtes de fin d'année être gâchée par une élimination précoce. Paulo Fonseca assure que ses joueurs ont pris la préparation de ce match avec sérieux, seule la vérité du terrain parlera.

    Contre une formation évoluant en Régional 1, il y a forcément un facteur mental à prendre en compte pour ne pas prendre la rencontre par-dessus la jambe. Ayant connu le fiasco Bourgoin en janvier 2025, Corentin Tolisso va très logiquement faire une piqure de rappel à ses troupes pour ne pas finir sur une mauvaise note. Devant 25 000 spectateurs, l'OL ne veut pas d'une mauvaise surprise.

    A quelle heure se joue OL - FC Saint-Cyr Collonges ?

    Cela a fait débat durant de nombreux jours après le tirage au sort. Face à la volonté du FC Saint-Cyr Collonges de jouer à Décines, l'OL voulait disputer cette rencontre le vendredi soir. Finalement, beIN Sports a eu le dernier mot avec un coup d'envoi ce dimanche à 21h. Pas le meilleur des horaires pour la fête du foot.

    Sur quelle chaîne voir OL - FC Saint-Cyr Collonges ?

    En faisant de cette rencontre son affiche prime time du dimanche soir, beIN Sports a fait un choix fort. Ce dimanche, Philippe Genin et Damien Perquis assureront les commentaires.

    à lire également
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    OL - Coupe de France : "Avoir des joueurs motivés et prêts à montrer leurs ambitions"
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 21 Déc 25 à 7 h 54

      J'ai jamais compris comment qu'on pouvait tolérer Bein sport alors qu'on sait qu'il y a de l'argent qui transit pour daesch... Etre abonné à Bein c'est soutenir le terrorisme.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    OL - Coupe de France : "Avoir des joueurs motivés et prêts à montrer leurs ambitions" 08:00
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : l'OL Lyonnes finit la phase aller sur un sans-faute 20/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Fleury : Giraldez presque change tout 20/12/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Coupe de France : le dernier groupe de l'OL en 2025 20/12/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : la programmation des trois matchs de janvier dévoilée 20/12/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso (OL), aux bons souvenirs du FC Saint-Cyr Collonges 20/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La collecte solidaire d'OL Lyonnes
    Une collecte solidaire avant OL Lyonnes - Fleury ce samedi 20/12/25
    Le Tram TCL T7 passant du côté du Parc OL
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : pas de parking relais à Eurexpo, ni de navettes tramway 20/12/25
    Jérémie Pignard, arbitre
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : Jérémie Pignard, l’autre local de l’étape 20/12/25
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Dumornay (OL Lyonnes) finaliste des Globe Soccer Awards 2025 20/12/25
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Saint-Cyr Collonges devra faire sans un titulaire contre l’OL 20/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez : l’OL Lyonnes "responsable de sa performance" contre Fleury 20/12/25
    Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
    OL : ne pas revivre "le sentiment de honte" de Bourgoin 20/12/25
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Avant d’affronter l’OL, les supporters de Saint-Cyr Collonges ont donné de la voix 20/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Sur quelle chaîne suivre OL Lyonnes - Fleury ce samedi ? 20/12/25
    Les supporters du Virage Nord lors d'OL - Toulouse
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : la barre des 23 000 billets atteinte 20/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut