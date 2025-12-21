OL - FC Saint-Cyr Collonges : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques du 32e de finale de Coupe de France entre l’OL et le FC Saint-Cyr Collonges.

Avant-match

Une "fête des voisins" comme dernier rendez-vous de l'année. Ce dimanche, l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges se font face pour la première fois de leur histoire. Une opposition en 32es de finale de la Coupe de France pour refermer le chapitre 2025. Si la soirée sera enchantée quoi qu'il arrive pour le club de Saint-Cyr, le pensionnaire de Ligue 1 espère de son côté ne pas voir ses fêtes de fin d'année être gâchée par une élimination précoce. Paulo Fonseca assure que ses joueurs ont pris la préparation de ce match avec sérieux, seule la vérité du terrain parlera.

Contre une formation évoluant en Régional 1, il y a forcément un facteur mental à prendre en compte pour ne pas prendre la rencontre par-dessus la jambe. Ayant connu le fiasco Bourgoin en janvier 2025, Corentin Tolisso va très logiquement faire une piqure de rappel à ses troupes pour ne pas finir sur une mauvaise note. Devant 25 000 spectateurs, l'OL ne veut pas d'une mauvaise surprise.

A quelle heure se joue OL - FC Saint-Cyr Collonges ?

Cela a fait débat durant de nombreux jours après le tirage au sort. Face à la volonté du FC Saint-Cyr Collonges de jouer à Décines, l'OL voulait disputer cette rencontre le vendredi soir. Finalement, beIN Sports a eu le dernier mot avec un coup d'envoi ce dimanche à 21h. Pas le meilleur des horaires pour la fête du foot.

Sur quelle chaîne voir OL - FC Saint-Cyr Collonges ?

En faisant de cette rencontre son affiche prime time du dimanche soir, beIN Sports a fait un choix fort. Ce dimanche, Philippe Genin et Damien Perquis assureront les commentaires.