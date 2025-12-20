Première Ligue : l'OL Lyonnes finit la phase aller sur un sans-faute

Malgré un onze largement remanié et la perspective des vacances, l'OL Lyonnes a fait le job ce samedi soir. Grâce à leur victoire, les Lyonnaises signent un sans-faute dans cette phase aller avec 33 points sur 33 possibles.

Jonatan Giraldez attendait de ses joueuses qu'elles le confortent dans son choix de faire beaucoup de rotation. Le résultant final donnera encore raison au coach de l'OL Lyonnes, mais sur la manière, il aura certainement des choses à redire sur cette victoire (3-0) contre le FC Fleury 91. Dans une soirée qui sentait bon les vacances de fin d'année avec la présence du Père Noël pour donner le coup d'envoi fictif, le rythme a également été celui d'un dernier match avant la trêve. Giraldez avait pourtant choisi de lancer beaucoup de joueuses qui étaient sur le banc mercredi en Ligue des champions et qui avaient donc la possibilité de se mettre en évidence.

Micah sauve la mise

Ce fut avant tout une festival d'approximations techniques dans une rencontre où Fleury s'est avant tout contenté d'oeuvrer par transition rapide. Les erreurs lyonnaises ont aidé et sans une double parade de Teagan Micah devant Cance, ce sont bien les Franciliennes qui auraient ouvert le score à la 12e minute. Maitrisant les débats sans se montrer dangereux si ce n'est deux têtes au-dessus, l'OL Lyonnes a finalement forcé le verrou après la demi-heure de jeu. Après un bon jeu dos au but et un décalage sur Dumornay, Katoto a placé une tête imparable. Une ouverture du score logique sur la domination, mais peu de choses à se mettre sous la dent.

Katoto se met en évidence

Dans le deuxième acte, ce ne fut pas plus fameux. L'attaquante lyonnaise a apporté un frisson avec un Madjer bien dévié par Picaud avant que Svava ne trouve le poteau sur sa frappe déviée (56e). Dans cette soirée où les remplaçantes habituelles avaient un coup à jouer, Katoto a réussi à se mettre en évidence, même si tout n'a pas été parfait. Elle est à l'origine du but du break après une belle combinaison sur coup de pied arrêté avec Dumornay. Sa frappe repoussée par Picaud est revenue sur Yohannes qui a quelque peu sauvé son match avec ce but (2-0, 62e).

Avec ce but d'avance, Girladez a fait son traditionnel turnover d'après l'heure de jeu, mais Micah a encore veillé au grain avec une belle main ferme pour repousser la volée d'Emelyne Laurent (66e). Trois minutes plus tard, c'est finalement Becho qui a mis fin à tout suspense avec une frappe lourde (3-0, 69e). L'internationale française n'a pas été loin du doublé (75e) mais avec ce succès, l'OL Lyonnes finit l'année avec 100% de victoires en championnat et désormais sept points d'avance sur le PSG, tenu en échec par le Paris FC (0-0).