Première Ligue : l'OL Lyonnes finit la phase aller sur un sans-faute

Malgré un onze largement remanié et la perspective des vacances, l'OL Lyonnes a fait le job ce samedi soir. Grâce à leur victoire, les Lyonnaises signent un sans-faute dans cette phase aller avec 33 points sur 33 possibles.
Jonatan Giraldez attendait de ses joueuses qu'elles le confortent dans son choix de faire beaucoup de rotation. Le résultant final donnera encore raison au coach de l'OL Lyonnes, mais sur la manière, il aura certainement des choses à redire sur cette victoire (3-0) contre le FC Fleury 91. Dans une soirée qui sentait bon les vacances de fin d'année avec la présence du Père Noël pour donner le coup d'envoi fictif, le rythme a également été celui d'un dernier match avant la trêve. Giraldez avait pourtant choisi de lancer beaucoup de joueuses qui étaient sur le banc mercredi en Ligue des champions et qui avaient donc la possibilité de se mettre en évidence.
Micah sauve la mise
Ce fut avant tout une festival d'approximations techniques dans une rencontre où Fleury s'est avant tout contenté d'oeuvrer par transition rapide. Les erreurs lyonnaises ont aidé et sans une double parade de Teagan Micah devant Cance, ce sont bien les Franciliennes qui auraient ouvert le score à la 12e minute. Maitrisant les débats sans se montrer dangereux si ce n'est deux têtes au-dessus, l'OL Lyonnes a finalement forcé le verrou après la demi-heure de jeu. Après un bon jeu dos au but et un décalage sur Dumornay, Katoto a placé une tête imparable. Une ouverture du score logique sur la domination, mais peu de choses à se mettre sous la dent.
Katoto se met en évidence
Dans le deuxième acte, ce ne fut pas plus fameux. L'attaquante lyonnaise a apporté un frisson avec un Madjer bien dévié par Picaud avant que Svava ne trouve le poteau sur sa frappe déviée (56e). Dans cette soirée où les remplaçantes habituelles avaient un coup à jouer, Katoto a réussi à se mettre en évidence, même si tout n'a pas été parfait. Elle est à l'origine du but du break après une belle combinaison sur coup de pied arrêté avec Dumornay. Sa frappe repoussée par Picaud est revenue sur Yohannes qui a quelque peu sauvé son match avec ce but (2-0, 62e).
Avec ce but d'avance, Girladez a fait son traditionnel turnover d'après l'heure de jeu, mais Micah a encore veillé au grain avec une belle main ferme pour repousser la volée d'Emelyne Laurent (66e). Trois minutes plus tard, c'est finalement Becho qui a mis fin à tout suspense avec une frappe lourde (3-0, 69e). L'internationale française n'a pas été loin du doublé (75e) mais avec ce succès, l'OL Lyonnes finit l'année avec 100% de victoires en championnat et désormais sept points d'avance sur le PSG, tenu en échec par le Paris FC (0-0).
OL Lyonnes a enfin trouvé une seconde gardienne de qualité
Elle me rassure même davantage que les trop nombreuses approximations, sorties et dégagements ratés de la titulaire...
Effectivement, beaucoup plus qu'une remplacante .
Et c'est l'avis d'un connaisseur du poste qui le dit ! 😉😜
Christiane sur le banc.
Elle a l'air assez exceptionnelle dans les situations de un contre un.
Ou plutôt une contre une.
Un peu dans le style d'Antho et de Sarah Bouhaddi, des purs produits Lyonnais ! 😉😜
Classement des buteuses lyonnaises à mi-championnat:
1) Tabitha Chawinga et Vicki Becho: 6 buts
2) Marie-Antoinette Katoto, Korbin Shrader et Liana Joseph: 4 buts
3) Tarciane, Kadidiadou Diani, Ada Hegerberg, Lindsey Heaps, et Melchie Dumornay: 3 buts
4) Jule Brand, Inès Benyahia, et Lily Yohannes: 2 buts
Match sympathique, certaines filles déjà en vacances.
Les deux parisiennes n'ont pu se départager, l'OLL a donc 7 pts d'avance sur le PSG.
Quant au match de ce soir, la première période est décevante, c'était mieux en seconde, avec le joli but de Vicki Becho.
Bonnes vacances les filles et bonne nuit aux supporteurs, ceux des tribunes n'étaient pas très nombreux !
Un bon match presque c'était. Par cette arbitre déçu je suis, que naguère très bonne je trouvais. Mais ça, avant c'était.
Peut mieux faire ! 😅
Rassurante Micah et ce n'est pas la première fois que je l'ai constaté .
Un peu d'accord avec Hannibal
Je regrette l'autorité, l'absence de doute, le physique et le mental absolument extraordinaire de Sarah Bouhaddi qui est pour beaucoup dans les 7 premières des huit LDC !.
L'OL féminin lui doit beaucoup.
👍👍
Bien le match aurait pu être, si haché moins par l'arbitre , à contre sens souvent !
Noyeux Joël les filles !
Hips...😉
j'le remets là, c'est mieux
.... si j'avais été présent dans le stade, je crois que j'aurai invité l'arbitre à se rendre d'urgence aux toilettes... quelle buse !
Entre le jeu haché, et l'arbitrage à chier... j'ai quand même du mal à savourer la victoire 😇
On entre mal dans nos matchs style la Juventus , la 2éme était un peu meilleure , ça sentait la trêve mais elles restent invaincues...
La première mi temps de Yoannès ne fut que de faire reculer le ballon avec ses remises aux DC c'est quoi ce football ?elle a eu le mérite d'avoir suivi le ballon et sauver son match par le but sur le tir de M.A.K , j'ai vu que Gigi n'était pas content du spectacle....
Joli but de Becho et un bis pour la gardienne Micah , j'ai cru voir Grief ou Antho....
Sur cette demi-saison, l'OL a marqué plus de buts que ceux additionnés du PSG et du PFC. Et encaissé presque quatre fois moins de buts que ceux additionnés de ces deux mêmes équipes. Je crois que c'est une première.
Triste match…. Bravo à cette excellent gardienne Lyonnaise.
En revanche Fleury a très bien joué en contre , mais trop maladroite…
Très beau 3 eme but de Becho.
Triste match, car peu d envie, certes elles ont joués Mercredi , mais j ai trouvé
Que le Coach. , n a pas mis les bonnes joueuses au début…
L arbitre peu inspirée et bien sévère avec deux lyonnaises pour des cartons jaunes..
Et rien pour Fleury…. L excellente Dumornay balancée d un coup. D épaule ds la surface.
Eh bien rien…😱 ! Plus une faute sur Diani…sifflée en faveur de Fleury ds la Surface’….
Je ne parlerai pas du commentateur de Canal+ …. joyeux Noel à tous
Et bravo aux lyonnaises….