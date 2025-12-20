OL Lyonnes - Fleury : Giraldez presque change tout

Pour le dernier match de l’année 2025, Jonatan Giraldez a fait tourner comme il l’avait annoncé. Le onze de l’OL Lyonnes est fortement remanié pour affronter Fleury.
Avec lui, les supporters de l’OL Lyonnes ont appris à ne pas se baser sur la composition précédente. Ou alors dans le sens de se dire que les remplaçantes d’hier seront les titulaires d’aujourd’hui. Depuis son arrivée, Jonatan Giraldez est devenu un expert de la rotation. Il ne s’en cache pas à chaque fois qu’on vient à l’interroger dessus et cela porte ses fruits pour le moment.
La composition de l’OL Lyonnes : Micah - Sombath, Renard, Nelhage, Svava - Shrader, Dumornay, Yohannes - Becho, Katoto, Brand
En dehors de Johannes, c'est ce que j'avais pensé qui est aligné. J'aurais mis Inès.
Tient .... on joue en 3-3-3 maintenant ?
C'est qui qui manque ?
Le groupe, en vrai !
C'est Elma.... restée enfermée au vestiaire ! 😇 ... par David ? 💔
Oups David !
" Giraldez presque change tout " !
Remets tout ça à l'endroit, et attention aux apéros ! 😃😜
épi, on va essayer de jouer à 11 ! 😇
Ouais... Entre le titre en vrac et l'arithmétique défaillante, on peut dire que l'apéro a peut-être été légèrement abusif...
Le problème de l'apéro, c'est pas le premier.... c'est à partir du 5 ou 6ème "jaune" que ça's'gâte !
Je n'avais pas vu qu'il en manquait une 👎🏼
bonsoir à tous,
quelqu’un a t’il un lien ?
Salut,
Regarde sur l'article " Sur quelle chaine voir le match..."
Il y en a plusieurs d'indiqués .
Entre " vieux" , normal que l'on s'entraide ! 😜
Celui-ci fonctionne présentement (VPN requis) : https://nick.r0j47energyh27jpseries.shop/fr/football/french-division-1-feminine-4255319/ol-lyonnes-women-vs-fleury-91-women.html?icg=VVM
Le match où Marie-Antoinette devra en profiter pour prendre un peu de lumière.
La compo de l'Equipe direct : Lily en laterale droite et Elma en sentinelle...!
Tu sens des mecs super connaisseurs et fans de foot féminin... quels blaireaux ces parigos !
ok merci Dede Passion 69 👍
Tarciane en vacances, ben ça me fait des vacances aussi 😁
Bonne compo, presque la meilleure à deux ou trois joueuses près.
Ça se joue à huis clos ?...
"Giraldez presque change tout" ? Pas très surpris nous sommes !
Toi en forme Chignol être
Mérite aucun je n'ai, Du 36 Juni. Vénéré Maître Chong-Li votre belle langue m'a apprise.
Et moi Tai chi chuan maitre madame kang apprendre
Vrai ! Sur le mode "plus tu pédales moins vite, moins tu avances davantage. 😁
Non, neuf !
Il y a le père Noël mais la mère elle est où ?
Pas de faute a dit la dame en jaune , Ah bon !....
Incroyable de louper une occase pareille 🫣
Énorme double occasion pour Fleury. Micah s'est superbement interposée.
Nom d'une pique ! Micah nous a protégés du feu !
Fleury a réussi presque !
Pour mon lien en français j'ai PSG/PFC !
Bien joué Alice
Aie Melchie ......