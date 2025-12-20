Actualités
Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (@UEFA)

OL Lyonnes - Fleury : Giraldez presque change tout

  • par David Hernandez
  32 Commentaires

    • Pour le dernier match de l’année 2025, Jonatan Giraldez a fait tourner comme il l’avait annoncé. Le onze de l’OL Lyonnes est fortement remanié pour affronter Fleury.

    Avec lui, les supporters de l’OL Lyonnes ont appris à ne pas se baser sur la composition précédente. Ou alors dans le sens de se dire que les remplaçantes d’hier seront les titulaires d’aujourd’hui. Depuis son arrivée, Jonatan Giraldez est devenu un expert de la rotation. Il ne s’en cache pas à chaque fois qu’on vient à l’interroger dessus et cela porte ses fruits pour le moment.

    La composition de l’OL Lyonnes : Micah - Sombath, Renard, Nelhage, Svava - Shrader, Dumornay, Yohannes - Becho, Katoto, Brand

    32 commentaires
    1. dede74
      dede74 - sam 20 Déc 25 à 20 h 12

      En dehors de Johannes, c'est ce que j'avais pensé qui est aligné. J'aurais mis Inès.

      
    2. isabielle
      isabielle - sam 20 Déc 25 à 20 h 13

      Tient .... on joue en 3-3-3 maintenant ?

      
      1. isabielle
        isabielle - sam 20 Déc 25 à 20 h 14

        C'est qui qui manque ?

        
        1. isabielle
          isabielle - sam 20 Déc 25 à 20 h 18

          Le groupe, en vrai !
          https://www.instagram.com/p/DSfwwCsDJj9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

        2. isabielle
          isabielle - sam 20 Déc 25 à 20 h 20

          C'est Elma.... restée enfermée au vestiaire ! 😇 ... par David ? 💔

    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 20 Déc 25 à 20 h 26

      Oups David !
      " Giraldez presque change tout " !
      Remets tout ça à l'endroit, et attention aux apéros ! 😃😜
      épi, on va essayer de jouer à 11 ! 😇

      
      1. Olympien First
        Olympien First - sam 20 Déc 25 à 20 h 40

        Ouais... Entre le titre en vrac et l'arithmétique défaillante, on peut dire que l'apéro a peut-être été légèrement abusif...

        
        1. isabielle
          isabielle - sam 20 Déc 25 à 20 h 52

          Le problème de l'apéro, c'est pas le premier.... c'est à partir du 5 ou 6ème "jaune" que ça's'gâte !

    4. dede74
      dede74 - sam 20 Déc 25 à 20 h 29

      Je n'avais pas vu qu'il en manquait une 👎🏼

      
    5. Avatar
      calone - sam 20 Déc 25 à 20 h 39

      bonsoir à tous,
      quelqu’un a t’il un lien ?

      
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - sam 20 Déc 25 à 20 h 44

        Salut,
        Regarde sur l'article " Sur quelle chaine voir le match..."
        Il y en a plusieurs d'indiqués .
        Entre " vieux" , normal que l'on s'entraide ! 😜

        
      2. chignol
        chignol - sam 20 Déc 25 à 21 h 02

        Celui-ci fonctionne présentement (VPN requis) : https://nick.r0j47energyh27jpseries.shop/fr/football/french-division-1-feminine-4255319/ol-lyonnes-women-vs-fleury-91-women.html?icg=VVM

        
    6. OL-91
      OL-91 - sam 20 Déc 25 à 20 h 48

      Le match où Marie-Antoinette devra en profiter pour prendre un peu de lumière.

      
    7. isabielle
      isabielle - sam 20 Déc 25 à 20 h 48

      La compo de l'Equipe direct : Lily en laterale droite et Elma en sentinelle...!
      Tu sens des mecs super connaisseurs et fans de foot féminin... quels blaireaux ces parigos !

      
    8. Avatar
      calone - sam 20 Déc 25 à 20 h 49

      ok merci Dede Passion 69 👍

      
    9. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 20 Déc 25 à 20 h 53

      Tarciane en vacances, ben ça me fait des vacances aussi 😁

      
    10. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 20 Déc 25 à 20 h 59

      Bonne compo, presque la meilleure à deux ou trois joueuses près.

      
    11. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 20 Déc 25 à 21 h 00

      Ça se joue à huis clos ?...

      
    12. chignol
      chignol - sam 20 Déc 25 à 21 h 00

      "Giraldez presque change tout" ? Pas très surpris nous sommes !

      
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 20 Déc 25 à 21 h 02

        Toi en forme Chignol être

        
        1. chignol
          chignol - sam 20 Déc 25 à 21 h 04

          Mérite aucun je n'ai, Du 36 Juni. Vénéré Maître Chong-Li votre belle langue m'a apprise.

        2. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - sam 20 Déc 25 à 21 h 09

          Et moi Tai chi chuan maitre madame kang apprendre

      2. OL-91
        OL-91 - sam 20 Déc 25 à 21 h 10

        Vrai ! Sur le mode "plus tu pédales moins vite, moins tu avances davantage. 😁

        
    13. janot06
      janot06 - sam 20 Déc 25 à 21 h 00

      Non, neuf !

      
    14. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 20 Déc 25 à 21 h 01

      Il y a le père Noël mais la mère elle est où ?

      
    15. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 20 Déc 25 à 21 h 11

      Pas de faute a dit la dame en jaune , Ah bon !....

      
    16. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 20 Déc 25 à 21 h 12

      Incroyable de louper une occase pareille 🫣

      
    17. janot06
      janot06 - sam 20 Déc 25 à 21 h 13

      Énorme double occasion pour Fleury. Micah s'est superbement interposée.

      
    18. OL-91
      OL-91 - sam 20 Déc 25 à 21 h 14

      Nom d'une pique ! Micah nous a protégés du feu !

      
    19. seb.66
      seb.66 - sam 20 Déc 25 à 21 h 15

      Fleury a réussi presque !

      Pour mon lien en français j'ai PSG/PFC !

      
    20. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 20 Déc 25 à 21 h 16

      Bien joué Alice

      
    21. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 20 Déc 25 à 21 h 16

      Aie Melchie ......

      

