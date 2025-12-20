OL Lyonnes - Fleury : Giraldez presque change tout

Pour le dernier match de l’année 2025, Jonatan Giraldez a fait tourner comme il l’avait annoncé. Le onze de l’OL Lyonnes est fortement remanié pour affronter Fleury.

Avec lui, les supporters de l’OL Lyonnes ont appris à ne pas se baser sur la composition précédente. Ou alors dans le sens de se dire que les remplaçantes d’hier seront les titulaires d’aujourd’hui. Depuis son arrivée, Jonatan Giraldez est devenu un expert de la rotation. Il ne s’en cache pas à chaque fois qu’on vient à l’interroger dessus et cela porte ses fruits pour le moment.

La composition de l’OL Lyonnes : Micah - Sombath, Renard, Nelhage, Svava - Shrader, Dumornay, Yohannes - Becho, Katoto, Brand