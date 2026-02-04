OL - Laval (2-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Ce mercredi soir, l’OL a été bousculé par Laval pour aller chercher la qualification en quarts. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

Descamps a maintenu l’OL en vie

Quant ton meilleur joueur face à l’avant-dernier de Ligue 2 est ton gardien, ce n’est jamais bon signe. Pourtant, c’est bien ce qu’il s’est passé ce mercredi à Décines avec la très grosse prestation de Descamps. Et heureusement car l’OL aurait pu vivre une soirée encore bien plus compliquée sans son portier. Quand Camara faisait jouer sa taille et son physique pour prendre le dessus sur Mata, Descaps est sorti vainqueur de ses deux face-à-faces avec l’attaquant lavallois.

Deux situations presque similaires (10e, 29e) et sur lesquelles l’ancien Nantais a été solide. Il se couche bien sur une frappe cadrée d’Ouaneh (38e). En deuxième mi-temps, il ne s’est pas endormi pour repousser d’une magique claquette la troisième tentative de Camara (66e) ou éviter le nul dans le temps additionnel. Il n’a pas eu beaucoup à jouer au pied, mais ses sorties sur coups de pied arrêtés ont rassuré et fait du bien.

On a moins aimé

Une ligne offensive statique

On n’a pas voulu mettre Karabec au risque de laisser penser qu’on a un dent contre lui et préféré faire un constat global. Au coup d’envoi, il y avait beau avoir Endrick, Sulc, Karabec soutenus par Merah et Nartey, cela n’est pas gage de danger. Ce mercredi, Maxime Hautbois s’attendait sûrement à une soirée bien plus compliquée avec un peu plus de travail. Il a certes été sauvé par son poteau à la 33e avant de bien boucher son angle à la 56e, mais le gardien lavallois n’a pas été mis à contribution.

La faute à une ligne d’attaque sans aucune prise de profondeur, sans aucun mouvement. Tous les joueurs offensifs ont fini alignés sur une seule ligne à attendre le ballon. Mais face à un bloc compact comme celui de Laval, il en fallait bien plus. Et quand à tout cela s’ajoute une approximation technique assez frustrante, rien ne peut tourner dans le bon sens. Ce n'est pas le but d'Endrick après un joli rush de Sulc qui change la donne.