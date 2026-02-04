OL - Laval (2-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Ce mercredi soir, l’OL a été bousculé par Laval pour aller chercher la qualification en quarts. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.
On a aimé
Descamps a maintenu l’OL en vie
Quant ton meilleur joueur face à l’avant-dernier de Ligue 2 est ton gardien, ce n’est jamais bon signe. Pourtant, c’est bien ce qu’il s’est passé ce mercredi à Décines avec la très grosse prestation de Descamps. Et heureusement car l’OL aurait pu vivre une soirée encore bien plus compliquée sans son portier. Quand Camara faisait jouer sa taille et son physique pour prendre le dessus sur Mata, Descaps est sorti vainqueur de ses deux face-à-faces avec l’attaquant lavallois.
Deux situations presque similaires (10e, 29e) et sur lesquelles l’ancien Nantais a été solide. Il se couche bien sur une frappe cadrée d’Ouaneh (38e). En deuxième mi-temps, il ne s’est pas endormi pour repousser d’une magique claquette la troisième tentative de Camara (66e) ou éviter le nul dans le temps additionnel. Il n’a pas eu beaucoup à jouer au pied, mais ses sorties sur coups de pied arrêtés ont rassuré et fait du bien.
On a moins aimé
Une ligne offensive statique
On n’a pas voulu mettre Karabec au risque de laisser penser qu’on a un dent contre lui et préféré faire un constat global. Au coup d’envoi, il y avait beau avoir Endrick, Sulc, Karabec soutenus par Merah et Nartey, cela n’est pas gage de danger. Ce mercredi, Maxime Hautbois s’attendait sûrement à une soirée bien plus compliquée avec un peu plus de travail. Il a certes été sauvé par son poteau à la 33e avant de bien boucher son angle à la 56e, mais le gardien lavallois n’a pas été mis à contribution.
La faute à une ligne d’attaque sans aucune prise de profondeur, sans aucun mouvement. Tous les joueurs offensifs ont fini alignés sur une seule ligne à attendre le ballon. Mais face à un bloc compact comme celui de Laval, il en fallait bien plus. Et quand à tout cela s’ajoute une approximation technique assez frustrante, rien ne peut tourner dans le bon sens. Ce n'est pas le but d'Endrick après un joli rush de Sulc qui change la donne.
Victoire laborieuse, on s’est inquiété mais ils n’ont rien lâché. Bravo et merci Descamps.
Top Descamps
Flop? Karabec, un habitué.
Tolisso aussi, car les absents ont toujours tort... ( 😉 )
bordel qu est ce qu il manque quand meme!
aucune prise de profondeur , fonseca avait beau faire des grands gestes pour endrick , il restait planté devant , et sulc c'était pareil , les deux attendaient le ballon dans les pieds , trop facile pour un bloc bas .
Le brésilien ni sulc ne sont fait pour jouer dans la surface , pris dans une tenaille , ce ne sont pas des joueurs de surface à la Lacazette , qui était un modèle du genre , ils sont bien meilleurs en dezonant et partant de plus bas , avec des rush comme sulc ou des percées en profondeur comme endrick ; ce qu'ils ont enfin fait en seconde .
Je reste persuadé qu'avec une tour devant les deux peuvent planter beaucoup plus.
Après il y a la flèche Moreira , une autre arme à notre arc .
@juni38 Yaremechuk est la pour ca justement.
Re@juni38 une autre arme à notre arc..., ?autant remettre les pendules a leur place en tapant du point sur le i. sans trop tirer sur la corde...ben de l arc.
bien heureusement et je suis sur qu'il va apporter beaucoup et je comprend fonseca qui a tant insisté pour avoir un profil de ce genre .
C'était un match pour lui ce soir , contre des blocs bas resserrés .
Oui c'est vrai mais si tu met la tour de controle tu sort qui?
Endrick, Sulc, Moreira?
Endrick et Sulc partagerons un poste
Sulc en 10, Endrick à droite, Moreira à gauche et Yaremchuk en 9 avec Morton et Tolisso derrière ça le fait quand il faut débloquer une situation
voila , moreira et endrick sur les cotes , les deux repiquant beaucoup dans l'axe , sulc en 10 , la tour devant
au milieu tu mets tolisso morton ( pas celui de ce soir il se remet d'une grippe , c'est pas un surhomme )
en cartouches tu as merah tessman au milieu , voir nartey mais ce soir : un zombie .
Je ne comprend pas pourquoi la chute niveau pour Karabec , pourtant je l’ai admirer au début saison grâce son point fort de ses centres. Il y a problème confiance à lui?
Il a un problème, c'est sûr !
Oui , je me dis la même chose. Il peut être bien meilleur et c'est pas de la fatigue. Sûrement un problème de confiance , plus de prise de risque, il ne veut pas perdre la balle et joue trop en retrait. Il ne cherche plus la passe qui fait la différence et pourtant il a de la qualité technique même si un peu lent. Ce soir, il n a pas réussi grand chose même les coups de pied de coin (in french). Il faut que congrès le rebooste
la pression , la concurrence
Peut-être un problème de déclic qu'il n'a pas encore eu. Il devrait essayer de se lâcher de temps en temps, afin de voir ce que ça donne.
@O&L, je sais que "les tops et les flops" est une présentation d'après match parlante et habituelle sur les sites et émissions de foot, mais elle est aussi un peu racoleuse et parfois trop forte, puisque dans certains matchs, il n'y a pas de véritables flops...
Peut-être faudrait-il trouver une autre manière de formuler ça. "Les réussites et les déceptions" ? Pas évident, cela revient un peu au même au final.
Vous pourriez nommer ces articles "Les baromètres du match" et garder ce que vous mettez déjà, "On a aimé" et "On a moins aimé" ?
C'est sans doute du détail, mais ça évite de se forcer à être catégorique en ciblant obligatoirement des joueurs lorsque cela ne se justifie pas forcement.
Même s'il est vrai qu'ici, vous n'avez pas visé un joueur en particulier.
J'ai quand même bien aimé le match de Sulc à se battre comme un mort de faim sur tous les ballons jusqu'à la 95e. Outre sa volonté notoire sur le premier but, c'est souvent lui qui revient faire les efforts à la perte de balle d'un coéquipier. Et il ne faiblit pas au fil du match.
Je n'irais pas jusqu'à parler de flop, mais Morton a été très décevant ce soir. Je ne l'ai jamais vu rater autant de passes qu'aujourd'hui. Il nous a habitué à tellement mieux...
en convalescence , moi j'étais malade comme lui depuis samedi , je ne suis sorti dehors qu'aujourd'hui et encore je pouvais a peine mettre un pied devant l'autre
Karabec c'est un peu comme Tete en moins fort, au début il fait des différences, puis en face on comprend son jeu stéréotypé, et ensuite il fait plus grand chose...
Est-ce qu'ailier est un poste fait pour lui ? Je comprends mieux pourquoi il jouait 8 l'an passé, mais en ligue 1 il me semble léger pour jouer à ce poste
C'était un match piège que je craignais un peu, donc il faut retenir la victoire et la qualification
En plus ça va éviter de trop faire gonfler les têtes, c'est nickel
Fonseca très mécontent du match , ils ont mal joué , beaucoup de joueurs n'ont pas fait de décalages .
contre un bloc bas ils n'ont pas joué comme il fallait le faire .
Quand les joueurs n'appliquent pas ce qu'ils travaillent à l'entrainement , papa paulo n'est pas content
en même temps ils enchainent les matchs , et il n'a pas beaucoup de solutions avec encore 7 blessés ce soir