Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
Endrick après son but pour l’OL contre Laval. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Endrick après OL - Laval (2-0) : "De la rage pour marquer ce premier but"

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Pas forcément à son avantage pendant la majorité de la rencontre, Endrick a pourtant délivré l’OL et le public lyonnais avec un missile en fin de match. Même dans le dur, le Brésilien se montre décisif.

    Vous gagnez (2-0), vous vous qualifiez, mais ce ne fut pas un match facile…

    Oui, ça n’a pas été simple. Je me demandais comment on allait réussir à marquer ce but. C’était dur. Quand je marque ce but, il y a toute cette rage pour débloquer la rencontre car on n’a pas bien joué ce soir. Toute cette rage, j’avais besoin de la décharger sur cette frappe.

    Cette frappe puissante, est-ce votre marque de fabrique ?

    Je n’ai pas eu beaucoup d’opportunités ce soir, c’est peut-être la seule que j’ai eue et j’ai réussi à la mettre au fond. C’est un peu la caractéristique d’un numéro 9 d’être capable de marquer ce genre de but. Je porte le numéro 9 et c’est ce genre de buts que je dois marquer. Mais ç'a été dur ce soir.

    "Le coach nous laisse beaucoup de liberté et je l'en remercie"

    Qu’avez-vous ressenti au moment de marquer ce premier but ?

    Ç'a été une sensation incroyable. Je suis très heureux. Très heureux d’avoir marqué ce premier but ici à Décines devant les supporters. Ce but est pour eux, mais aussi pour ma famille, pour tous ceux qui sont venus ici pour nous soutenir un mercredi soir. Je suis comblé, mais c’est juste le début, nous allons chercher encore plus parce que ce n’est pas terminé.

    Depuis votre arrivée, l’OL gagne, vous jouez et marquez presque à chaque fois. Est-ce que ce sont des débuts de rêve ?

    Oui, je remercie beaucoup Dieu pour ça. C’est incroyable pour moi, de pouvoir marquer six buts, de faire une passe ce soir, ma deuxième depuis que je suis arrivé. Je suis vraiment très content de ces débuts, je remercie Dieu pour ça, mais aussi Paulo (Fonseca) qui est un très grand entraîneur. Il nous donne beaucoup de liberté et je le remercie pour ça. Si ce n’était pas un bon entraîneur, s’il n’était pas un bon gestionnaire, nous serions bien plus mal. Et vous avez pu voir que tous les matchs que nous gagnions, c’est en grande partie grâce à lui.

    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Laval (2-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir
    3 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - mer 4 Fév 26 à 23 h 31

      Continue de nous enchanter "Bobby" !

      "Allez l'OL" !

    2. Toitoi
      Toitoi - mer 4 Fév 26 à 23 h 32

      La puissance, la hargne, l'envie, c'est ce qui caractérise clairement ce joueur : on le bouscule ? Il continue son chemin. Il n'arrive pas à tirer ? Il se bat pour poursuivre l'action. Il se fait prendre le ballon ? Il fait tout pour le récupérer. Il approche du but ? Il tire.
      Un grand joueur en devenir.

    3. Juni38
      Juni38 - mer 4 Fév 26 à 23 h 39

      j'ai revu son but deux fois , quelle rapidité d'exécution , quel coup de canon !
      Le rush de sulc était beau mais il fallait la finir l'action et seul un vrai buteur comme endrick pouvait le faire aussi magistralement .
      Quel frappeur , il envoie de ces mines !

