OL - Laval : une rotation obligatoire mais limitée ?

Ce mercredi (20h30), Paulo Fonseca devrait s’imposer un turnover contre Laval. Avec trois matchs en sept jours, l’OL tire sur la corde, même si les solutions restent limitées, notamment défensivement.

Cela a donné lieu à un vaste débat lundi soir sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Pour affronter Laval ce mercredi soir (20h30), l’OL devait-il faire tourner ? Avec trois matchs en l’espace de sept jours, la formation lyonnaise enchaîne. Pour certains comme Nicolas Puydebois, la Ligue 1 reste le pain quotidien et le match le plus important de cette semaine se trouve dans le déplacement à Nantes samedi (21h05). Pour d’autres comme Enzo Reale, la perspective de se rapprocher encore un peu plus d’un trophée doit pousser à faire rapidement le travail contre Laval avant de se projeter sur les Canaris en cours de match. Deux salles, deux ambiances, mais avec un point commun, celui de donner la chance à certains jeunes, sans pour autant les envoyer au casse-pipe face à l’avant-dernier de Ligue 2.

L’OL se veut ambitieux malgré tout

Il est vrai que, sans faire injure à Laval, ne pas voir Paulo Fonseca faire du turnover sur ce match de Coupe de France serait une surprise. Avec l’enchaînement des matchs de ces dernières semaines, ce huitième semble le moment où jamais pour redonner des minutes à certains et faire souffler d’autres. Dimanche, Ainsley Maitland-Niles et Afonso Moreira ont fini à bout de force, un sentiment confirmé par leur entraîneur. "Ils ont beaucoup donné et ont besoin de récupérer physiquement".

L’Anglais et le Portugais devraient ainsi commencer sur le banc, permettant à Hans Hateboer et très certainement à Adam Karabec de retrouver une place dans le onze titulaire. Le turnover s’impose donc presque à lui, même si Paulo Fonseca n’a pas manqué de critiquer la programmation des matchs sur cette dernière semaine. "Nous avons besoin de faire tourner, on a joué dimanche, on rejoue mercredi, puis samedi (à Nantes), a-t-il rappelé. C'est difficile de comprendre pourquoi nous ne jouons pas dimanche. Pour moi, ce n'est pas normal. Nous avons des joueurs qui ont joué tous les matches. Nous devons faire attention."

Un effectif encore amputé par de nombreuses absences

Le mercato hivernal est certes passé par là et a permis de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca, il va falloir encore patienter un peu pour voir une vraie concurrence s’installer dans ce groupe. Car si le Portugais estime qu’il n’a pas vraiment le choix de faire souffler contre Laval, ils seront quand même peu nombreux à le faire. En défense, Ruben Kluivert s’est ajouté à la liste des blessés, bien que cela "ne soit pas très grave".

Seulement, Clinton Mata et Moussa Niakhaté, dans le top 5 des joueurs ayant le plus joué cette saison, vont encore devoir enchaîner. Avec Noham Kamara et Roman Yaremchuk non-qualifiés, Malick Fofana, Nicolas Tagliafico, Orel Mangala, Corentin Tolisso et Ernest Nuamah sur le flanc, l’OL panse encore ses bobos. Et à l’heure de se montrer ambitieux en Coupe de France, impossible d’envoyer toute la classe biberon d’un seul coup. Malgré les belles promesses observées contre le PAOK.

La composition probable de l’OL : Descamps - Hateboer, Mata, Niakhaté, Abner - Nartey, Morton, Merah - Karabec, Endrick, Himbert