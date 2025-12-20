Actualités
Coupe de France : le dernier groupe de l'OL en 2025

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche (21h), l'OL dispute son dernier match de l'année 2025. Face au FC Saint-Cyr Collonges, Paulo Fonseca ne peut compter sur Nicolas Tagliafico, touché au dos.

    Un dernier pour la route. Dans cette première partie de saison, ce n'est peut-être pas le rendez-vous le plus important, mais une contre-performance ferait clairement tâche au moment de se tourner vers la courte trêve de fin d'année. L'OL est prévenu, un faux pas est interdit contre le FC Saint-Cyr Collonges ce dimanche soir (21h) au Parc OL. Onze mois après le séisme de Pierre-Rajon, le club lyonnais ne veut pas revivre la même désillusion en Coupe de France. Face à la formation de Régional 1, Paulo Fonseca a promis "quatre à cinq changements" dans son onze, ce qui ne veut pas dire que l'OL se présentera avec pléthore de jeunes au coup d'envoi.

    Mangala et Tessmann de retour

    Pour cet ultime rendez-vous en 2025, le coach portugais ne peut pas compter sur Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche ne s'est pas entraîné ces derniers jours à cause d'un problème au dos. L'Argentin se retrouve donc en vacances anticipées, au contraire de ses coéquipiers Tanner Tessmann et Orel Mangala. Les deux milieux étaient blessés depuis trois matchs et ont fait leur retour à l'entraînement collectif cette semaine. À côté de ça, Fonseca a convié quelques jeunes. Tiago Gonçalves ou encore Enzo Molebe, en réserve ces derniers matchs, font leur retour.

