Descamps titulaire, "cinq changements" dans le onze de l’OL

Pour la dernière de l’année, l’OL fera tourner contre le FC Saint-Cyr Collonges. En plus de la défense centrale, Rémy Descamps gardera le but lyonnais en Coupe de France.

La parole est à l’alternance. Ce vendredi, Dominik Greif a laissé volontiers les exercices de travail devant le but à Rémy Descamps et au jeune Matthias Da Silva. Un premier indice quant au choix de qui sera le gardien de l’OL contre le FC Saint-Cyr Collonges ? La réponse est oui puisque le gardien français gardera bien le but lyonnais pour ce premier tour de Coupe de France contre le voisin des Mont-d’Or. "Oui, Rémy jouera", a confirmé Paulo Fonseca ce vendredi. Un premier changement qui en appellera donc par la force des choses. Avec les départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata pour la CAN, l’entraîneur portugais va devoir repenser sa défense centrale. Les premiers indices laissent à penser que le duo Kluivert - Tessmann, qui revient tout juste de blessure, devrait être associé, à moins d’une doublette 100% néerlandaise avec Hans Hateboer.

Karabec relancé ?

Quoi qu’il en soit, Paulo Fonseca a prévenu qu’il allait faire quelques retouches, avançant "deux ou trois changements en plus de la défense centrale". Cela reviendrait à changer la moitié de l’équipe qui a commencé contre Le Havre dimanche dernier. Mais pas forcément une équipe moins compétitive. Suspendu en Ligue 1, Ainsley Maitland-Niles pourrait retrouver son couloir droit avec une chance offerte à Adam Karabec devant lui. Le Tchèque avait été l’un des grands perdants du système à trois centraux tentés par Fonseca ces derniers temps.

La composition probable de l’OL : Descamps - Maitland-Niles, Tessmann, Kluivert, Abner - Morton, Merah, Tolisso - Karabec, Satriano, Moreira