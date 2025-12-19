Actualités
Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
Les joueuse de l’OL Lyonnes à l’échauffement

L’OL Lyonnes reprendra l’entraînement le 4 janvier

  • par David Hernandez

    • Après un dernier match contre le FC Fleury ce samedi (21h), l’OL Lyonnes coupera pendant deux semaines. La reprise de l’entraînement est prévue pour le lundi 4 janvier 2026.

    Finir l’année invaincu et avec un sans-faute en Première Ligue. Ce samedi, l’OL Lyonnes affronte le FC Fleury pour la onzième et dernière journée de la phase aller du championnat. Avec dix victoires en dix matchs, les joueuses de Jonatan Giraldez ne laissent que des miettes à leurs adversaires. Elles comptent bien en faire de même ce samedi soir à Décines (21h). Il sera ensuite temps de s’octroyer un peu de repos pour les vacances de Noël avec un retour au bercail pour la majorité des Fenottes.

    Reprise de la compétition avec un derby

    À la différence des joueurs de l’OL, les coéquipières de Wendie Renard auront la possibilité de vraiment décompresser pendant cette trêve des confiseurs. Dès le lendemain de cette 11e journée de Première Ligue, l’OL Lyonnes appuiera sur le bouton pause pour deux semaines. Selon nos informations, la reprise de l’entraînement n’aura lieu que le lundi 4 janvier. Une semaine avant le retour de la compétition avec le derby à Saint-Étienne en 16es de Coupe de France féminine, le dimanche 11 janvier.

    à lire également
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Mercato : l’OL sur une piste venue de Ligue 2 ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    L’OL Lyonnes reprendra l’entraînement le 4 janvier 11:00
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : le parcours de Saint-Cyr Collonges avant d'affronter l'OL 10:15
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Mercato : l’OL sur une piste venue de Ligue 2 ? 09:30
    Clément Guillot, entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges
    Guillot (FC Saint-Cyr Collonges) : "Des joueurs finissent nos matchs et vont direct au Parc OL" 08:45
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca persiste et signe pour sa priorité du mercato 08:00
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : l’OL lance les grandes manoeuvres avec le Real Madrid pour Endrick 07:30
    OL Lyonnes - Ligue des champions : "Tout commencera en quarts", insiste Ponsot 18/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Ainsley Maitland-Niles (OL) de retour contre Saint-Cyr Collonges  18/12/25
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Selma Bacha observe l'évolution de la Première Ligue 18/12/25
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Ligue 1 : l'OL dans les mêmes eaux qu'en 2024-2025 18/12/25
    Les supporters lyonnais lors de la qualification de l'OL en finale de la Coupe de France 2024
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : 21 000 billets écoulés, la barre des 24 000 dans le viseur ? 18/12/25
    Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
    Ligue des champions : quel parcours pour l'OL Lyonnes jusqu'à la potentielle finale ? 18/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Ligue des champions : Wolfsburg ou la Juventus pour l'OL Lyonnes en quarts de finale 18/12/25
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL ira à Annecy en 32es de finale 18/12/25
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l'OL meilleur club pour les clean-sheets en 2025 18/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Jonatan Giráldez heureux des performances défensives 18/12/25
    Licence de Bernard Lhomme
    Vainqueur deux fois de la Coupe de France avec l'OL, Bernard Lhomme est décédé 18/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut