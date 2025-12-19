L’OL Lyonnes reprendra l’entraînement le 4 janvier

Après un dernier match contre le FC Fleury ce samedi (21h), l’OL Lyonnes coupera pendant deux semaines. La reprise de l’entraînement est prévue pour le lundi 4 janvier 2026.

Finir l’année invaincu et avec un sans-faute en Première Ligue. Ce samedi, l’OL Lyonnes affronte le FC Fleury pour la onzième et dernière journée de la phase aller du championnat. Avec dix victoires en dix matchs, les joueuses de Jonatan Giraldez ne laissent que des miettes à leurs adversaires. Elles comptent bien en faire de même ce samedi soir à Décines (21h). Il sera ensuite temps de s’octroyer un peu de repos pour les vacances de Noël avec un retour au bercail pour la majorité des Fenottes.

Reprise de la compétition avec un derby

À la différence des joueurs de l’OL, les coéquipières de Wendie Renard auront la possibilité de vraiment décompresser pendant cette trêve des confiseurs. Dès le lendemain de cette 11e journée de Première Ligue, l’OL Lyonnes appuiera sur le bouton pause pour deux semaines. Selon nos informations, la reprise de l’entraînement n’aura lieu que le lundi 4 janvier. Une semaine avant le retour de la compétition avec le derby à Saint-Étienne en 16es de Coupe de France féminine, le dimanche 11 janvier.