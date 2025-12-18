Ligue 1 : l'OL dans les mêmes eaux qu'en 2024-2025

Les joueurs de l’OL après le but d’Ainsley Maitland-Niles contre le PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Moins de points, mais même classement. À la trêve hivernale en 2024-2025, l'OL était déjà 5e de Ligue 1. Il était en revanche bien plus proche du top 4.

L'OL est-il "à sa place" au 5e rang de Ligue 1 en cette fin d'année 2025 ? C'est toute la question au vu des péripéties estivales et des différents scénarios des matchs sur les 16 premières journées. En attendant, son bilan factuel fait état de 27 points, avec 8 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Il est à égalité avec Rennes (6e), et à cinq longueurs du podium, où l'on retrouve Lille et l'OM (4e et 3e).

Comptablement, c'est un peu moins bien que lors du précédent exercice. Alors entraîné par Pierre Sage, l'Olympique lyonnais avait glané 28 unités, avec un revers de moins, mais un nul de plus à son actif. À l'époque, ses résultats lui conféraient également la 5e position.

À deux points du podium fin 2024

Déjà derrière le LOSC au classement, les partenaires d'Alexandre Lacazette étaient en revanche beaucoup plus proches du top 4. Ils étaient précisément à la même hauteur que les Lillois (4e) et à deux points des Monégasques (3es). Finalement, les Rhodaniens, avec Paulo Fonseca qui remplacera l'actuel coach du RC Lens, termineront 6es, sur le fil.

En sera-t-il de même au printemps 2026 ? Réponse d'ici quelques mois et 18 rencontres de Ligue 1. Sur le plan purement statistique, on notera par ailleurs qu'en 2024-2025, l'OL avait marqué à 28 reprises, pour 20 buts concédés, contre 22 réalisations pour et 16 contre en 2025-2026. Ce qui reste fidèle à l'impression visuelle d'une meilleure défense, mais d'une attaque appauvrie.