Ligue 1 : l'OL meilleur club pour les clean-sheets en 2025

En grande partie grâce à sa première partie de saison, l'OL est l'équipe ayant réalisé le plus de clean-sheets en Ligue 1 en 2025. Il est à égalité avec un autre club.

Lundi dans Tant qu'il y aura des Gones, Nicolas Puydebois avait déclaré que Dominik Greif était un "gardien qui rapportait des points". Plutôt vrai sur ses premiers mois à l'OL, même s'il est aussi passé à côté sur quelques actions déterminantes. Globalement à son avantage sur la première partie de saison, le portier slovaque a réalisé six clean-sheets en douze parties de Ligue 1 (deuxième derrière Lucas Chevalier).

On se rappellera entre autres des deux penalties arrêtés contre Auxerre (0-0) et Le Havre (1-0), mais aussi de ses solides performances à Lille (0-1) ou Brest (0-0). L'ancien joueur de Majorque a bien contribué à faire de l'Olympique lyonnais la meilleure formation du championnat en 2025 pour les matchs sans prendre de but. Avec quatorze "blanchiments" à son actif cette année (en 35 rencontres), le club rhodanien est à égalité avec Strasbourg, assez loin devant le reste de la concurrence.

9 clean-sheets en 16 journées pour l'OL

Brest et Lens sont à onze, tandis que le PSG mène un groupe d'équipes (Angers, Rennes, Toulouse et Lille) à dix. Avec neuf clean-sheets sur les seize premières journées de L1 en 2025-2026, les coéquipiers de Moussa Niakhaté sont devant la concurrence dans ce domaine.

On peut ajouter que Dominik Greif n'est pas le seul à avoir contribué à cette bonne statistique. Rémy Descamps a effectué trois apparitions en gardant sa cage inviolée l'été dernier. Les cinq autres sont à mettre à l'actif de Lucas Perri en 2024-2025. Le Brésilien est aujourd'hui à Leeds.