Dominik Greif lors d'OL - Nantes
Dominik Greif lors d’OL – Nantes (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : l'OL meilleur club pour les clean-sheets en 2025

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • En grande partie grâce à sa première partie de saison, l'OL est l'équipe ayant réalisé le plus de clean-sheets en Ligue 1 en 2025. Il est à égalité avec un autre club.

    Lundi dans Tant qu'il y aura des Gones, Nicolas Puydebois avait déclaré que Dominik Greif était un "gardien qui rapportait des points". Plutôt vrai sur ses premiers mois à l'OL, même s'il est aussi passé à côté sur quelques actions déterminantes. Globalement à son avantage sur la première partie de saison, le portier slovaque a réalisé six clean-sheets en douze parties de Ligue 1 (deuxième derrière Lucas Chevalier).

    On se rappellera entre autres des deux penalties arrêtés contre Auxerre (0-0) et Le Havre (1-0), mais aussi de ses solides performances à Lille (0-1) ou Brest (0-0). L'ancien joueur de Majorque a bien contribué à faire de l'Olympique lyonnais la meilleure formation du championnat en 2025 pour les matchs sans prendre de but. Avec quatorze "blanchiments" à son actif cette année (en 35 rencontres), le club rhodanien est à égalité avec Strasbourg, assez loin devant le reste de la concurrence.

    9 clean-sheets en 16 journées pour l'OL

    Brest et Lens sont à onze, tandis que le PSG mène un groupe d'équipes (Angers, Rennes, Toulouse et Lille) à dix. Avec neuf clean-sheets sur les seize premières journées de L1 en 2025-2026, les coéquipiers de Moussa Niakhaté sont devant la concurrence dans ce domaine.

    On peut ajouter que Dominik Greif n'est pas le seul à avoir contribué à cette bonne statistique. Rémy Descamps a effectué trois apparitions en gardant sa cage inviolée l'été dernier. Les cinq autres sont à mettre à l'actif de Lucas Perri en 2024-2025. Le Brésilien est aujourd'hui à Leeds.

    4 commentaires
    1. Sebepe
      Sebepe - jeu 18 Déc 25 à 12 h 45

      tiens d'ailleurs que devient Perri à Leeds ?

      Signaler
      1. OLsan
        OLsan - jeu 18 Déc 25 à 12 h 50

        J’ai lu un article hier qui relate ses déboires. Il est le gardien le moins décisif de Premier League

        https://www.foot01.com/ol/ol-perri-est-une-catastrophe-leeds-regrette-ses-16me

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - jeu 18 Déc 25 à 12 h 57

          j'ai lu ça hier , mais ne réveille pas encore ce débat des gardiens , malheureux !!!! LOL

        2. Avatar
          Interol - jeu 18 Déc 25 à 13 h 00

          Perso ça me déçoit... Je l'aimais bien et j'aimerais bien qu'il soit à la coupe du monde

