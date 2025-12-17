Dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver 2030, la Région Auvergne Rhône-Alpes a dévoilé un collectif rassemblant des sportifs et sportives. On y retrouve certains anciens joueurs de l’OL.

À l’image de l’OL Légendes, la Région a choisi de lancer également son équipe d'anciens athlètes. Seulement, ce n’est pas pour taper le cuir aux quatre coins de la France. En partenariat avec le Comité régional olympique et sportif, la région Auvergne Rhône-Alpes a créé un collectif rassemblant les sportifs et les sportives les plus emblématiques de Clermont à Lyon en passant par Grenoble et tout le bassin rhonalpin. "Nés ici, formés ici ou profondément liés à la région par leur parcours, ces champions incarnent l’excellence, la solidarité et l’esprit du sport", indique la collectivité dans un communiqué.

"Accompagner la dynamique des Jeux olympiques d'hiver 2030"

En vue des Jeux olympiques d’hiver 2030 qui se tiendront dans la région, on retrouve des sportifs sacrés sur les pistes comme les champions olympiques de ski Antoine Dénériaz et Carole Montillet, mais aussi d’anciens joueurs de l’OL issus du cru.Alain Caveglia, Samuel Umtiti ou encore Sidney Govou, tous membres de l’OL Légendes, font partie de ce collectif.