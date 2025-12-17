Actualités
Samuel Umtiti avec l'OL Légendes
Samuel Umtiti avec l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

Des anciens de l’OL dans le collectif de légendes Auvergne Rhône-Alpes

  • par David Hernandez

    • Dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver 2030, la Région Auvergne Rhône-Alpes a dévoilé un collectif rassemblant des sportifs et sportives. On y retrouve certains anciens joueurs de l’OL.

    À l’image de l’OL Légendes, la Région a choisi de lancer également son équipe d'anciens athlètes. Seulement, ce n’est pas pour taper le cuir aux quatre coins de la France. En partenariat avec le Comité régional olympique et sportif, la région Auvergne Rhône-Alpes a créé un collectif rassemblant les sportifs et les sportives les plus emblématiques de Clermont à Lyon en passant par Grenoble et tout le bassin rhonalpin. "Nés ici, formés ici ou profondément liés à la région par leur parcours, ces champions incarnent l’excellence, la solidarité et l’esprit du sport", indique la collectivité dans un communiqué.

    "Accompagner la dynamique des Jeux olympiques d'hiver 2030"

    En vue des Jeux olympiques d’hiver 2030 qui se tiendront dans la région, on retrouve des sportifs sacrés sur les pistes comme les champions olympiques de ski Antoine Dénériaz et Carole Montillet, mais aussi d’anciens joueurs de l’OL issus du cru.Alain Caveglia, Samuel Umtiti ou encore Sidney Govou, tous membres de l’OL Légendes, font partie de ce collectif.

    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes : Diani a "dû s’adapter aux nouveaux choix"

    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Samuel Umtiti avec l'OL Légendes
    Des anciens de l'OL dans le collectif de légendes Auvergne Rhône-Alpes 15:10
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes : Diani a "dû s’adapter aux nouveaux choix" 14:20
    Vignette TKYDG 15 12 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 décembre en podcast  13:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : quel programme pour Mata (Angola) et Niakhaté (Sénégal) ? 12:40
    Ada Hegerberg et Jule Brand avec le nouveau maillot de l'OL Lyonnes
    Contre l’Atlético de Madrid, l’OL Lyonnes va étrenner son nouveau maillot 11:50
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Kop, tifo, cortège de bus… le FC Saint-Cyr Collonges se prépare à la fête au Parc OL 11:00
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Sans Mata et Niakhaté, l’OL mise "avant tout sur le collectif" 10:15
    Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG - OL
    L’OL Lyonnes passe la DNCG sans encombre 09:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Sur quelle chaîne regarder OL Lyonnes - Atlético de Madrid ? 08:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Tolisso bientôt dans le top 15 des joueurs les plus capés 08:00
    Mehdi Chakri félicité par ses coéquipiers du FC Saint-Cyr Collonges
    Mehdi Chakri (FC Saint-Cyr Collonges) : "Supporters de l'OL de père en fils" 07:30
    Ludovic Assemoassa, ancien joueur formé à l'OL Académie, décédé le 9 décembre 2025.
    OL - Carnet noir : Nicolas Puydebois rend hommage à Ludovic Assemoassa 16/12/25
    L'affiche du concours pour gagner des places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : un autre concours pour gagner des places 16/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes au complet contre l’Atlético de Madrid 16/12/25
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Greif, "un gardien qui ramène des points" à l’OL 16/12/25
    Les nouveaux bacheliers de l'OL Académie
    Merah, Himbert, Gonçalves… de nouveaux bacheliers à l’OL 16/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Le niveau de l'équipe a augmenté depuis la trêve" 16/12/25
