L’affiche du concours pour gagner des places pour OL – FC Saint-Cyr Collonges

En plus du diffuseur beIN Sports, l'OL vous permet de gagner des places pour le match de Coupe de France contre le FC Saint-Cyr Collonges. Cinq lots de deux places sont mis en jeu par Olympique-et-Lyonnais.

Plus de 17 000 places ont déjà trouvé preneur pour le match des 32es de finale de Coupe de France entre l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges, dimanche soir (21h). Seulement, grâce à Olympique-et-Lyonnais, vous pourriez aller au Parc OL sans sortir un seul euro de votre poche. En cette période de fêtes de fin d'année, c'est un cadeau de Noël avant l'heure que vous pourriez vous offrir ou à l'un de vos proches. Dans ce nouveau jeu concours, votre site spécialisé sur l'OL vous propose de tenter votre chance. En jeu ? Remporter l'un des cinq lots de deux places pour assister à cet OL - FC Saint-Cyr Collonges à Décines*.

Rien de plus simple pour participer. Répondez à la question suivante : "Quel club amateur a éliminé l'OL la saison passée en Coupe de France ?"

Si vous avez la réponse, remplissez le formulaire ci-dessous et offrez vous une chance d'assister à ce 32e de finale de Coupe de France. Tirage au sort ce vendredi 19 décembre à midi.

*être sûr d'être disponible ce dimanche à 21h. Revente interdite sous peine de poursuite judiciaire.