OL : tous les matchs sur Ligue 1+ la saison prochaine ?

Face à la décision de beIN Sports de se retirer de la diffusion de la Ligue 1, l’intégralité des matchs du championnat de France devrait se retrouver sur la chaîne Ligue 1+. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs, un peu moins pour l’OL et les clubs de l’élite.

Après des années à devoir jongler entre les différents diffuseurs et à devoir payer des dizaines et des dizaines d’euros pour pouvoir suivre leur club préféré, les supporters vont-ils enfin pouvoir être entendus ? Il se pourrait bien, si l’on en croit L'Équipe, concernant les droits TV de la Ligue 1 pour la saison prochaine. Face à la décision écrite de beIN Sports de ne pas poursuivre l’aventure, LFP Médias n’a désormais pas vraiment d’autres solutions que de récupérer l’unique match qui manquait à son catalogue cette saison. Le collège de Ligue 1 organisé ce mardi après-midi devrait acter cette décision.

Une enveloppe de cent millions à combler

Pour les supporters, c’est forcément une bonne nouvelle d’avoir ainsi tous les matchs à disposition et de ne pas être confronté à une diffusion sur beIN Sports qui empêche ainsi de voir le match de son équipe, si l’on n’est pas abonné. Le prix de l’abonnement à Ligue 1+ devrait logiquement connaitre une hausse car avec l’annonce de l’arrêt de beIN Sports, c’est aussi une enveloppe financière qui s’envole pour les clubs de l’élite. Même si elle avait choisi de geler une partie de son versement, la chaîne qatarie versait 78,5 millions d'euros annuels de droits plus 20 millions versés par des sponsors qatariens pour la diffusion d’un match par journée. Une somme qui ne sera donc plus redistribuée à l’OL et aux dix-sept autres clubs la saison prochaine. Un nouveau coup financier.