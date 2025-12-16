Actualités
OL : Orel Mangala a commencé à retoucher le ballon

    • Blessé à l’ischio avant le match à Lorient, Orel Mangala a loupé les trois dernières rencontres de l’OL. Le milieu belge recommence à toucher le ballon de façon individuelle en ce début de semaine.

    Ses dix premières minutes disputées contre le FC Nantes avaient donné un caractère encore plus positif à cette soirée d’anniversaire de l’OL. Victime d’une rupture du ligament croisé en février dernier, Orel Mangala avait vu son retour sur les terrains prendre un peu plus de temps que prévu. Dix mois après son dernier match, le milieu avait ainsi refoulé les terrains, non plus avec Everton, mais avec l’OL avec un contrat jusqu’en 2028. Il y avait de l’émotion dans sa voix au moment de parler de ce retour et tout le monde espérait le voir enchaîner dans cette fin d’année civile, notamment Paulo Fonseca.

    Un retour dès dimanche ou après la trêve ?

    Malheureusement, la poisse a poursuivi Mangala qui a vite été freiné dans son retour. À la veille du déplacement à Lorient, le Belge a ressenti une gêne à l’ischio-jambier, le poussant à devoir déclarer forfait pour les trois derniers matchs disputés par l’OL. Sera-t-il disponible pour la Coupe de France contre le FC Saint-Cyr Collonges dimanche ? Il faudra voir si le staff lyonnais souhaite prendre un risque ou plutôt surfer sur la trêve hivernale pour revenir totalement à 100%. Quoi qu’il en soit, comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais, Orel Mangala a repris le travail sur le terrain en individuel. Pendant que ses coéquipiers profitent de jours de repos après leur victoire contre Le Havre, le milieu s’octroie des séances avec ballon sur les terrains du GOLTC.

