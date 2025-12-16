Il y a dix ans, l’OL jouait son dernier match à Gerland

Le 16 décembre 2015, l’OL disputait son ultime match au stade de Gerland, avant de prendre possession du Parc OL à Décines quelques semaines plus tard. Un ultime rendez-vous en Coupe de la Ligue face à Tours.
En 2025, l’OL n’a pas manqué de célébrer son 75e anniversaire après sa création en 1950. Des festivités avaient eu lieu en mai dernier lors du dernier match de la saison 2024-2025, puis plus récemment pour OL - Nantes avec notamment un lever de rideau de l’OL Légendes. Cependant, l’année 2025 a été symbolique à plus d’un titre pour le club lyonnais. En ce mardi 16 décembre, l’OL souffle les dix bougies de son départ du stade de Gerland. Si en janvier, il devrait y avoir des animations autour de la décennie passée à Décines, c’est un triste anniversaire pour beaucoup de supporters qui se tient en ce jour.
Une faible affluence pour une dernière
Après avoir joué un dernier match de Ligue 1 le 5 décembre 2015 face à Angers, la formation lyonnaise disait définitivement adieu à son stade historique à l’occasion d’un huitième de finale de Coupe de la Ligue contre le Tours FC. Un moment chargé d’émotion, avec notamment la présence de Bryan Bergougnoux dans le camp adverse et tout aussi ému que les Lyonnais de l’époque. Pour boucler la boucle, l’OL avait eu toutes les peines du monde à se sortir du piège tourangeau avec une victoire 2-1 grâce à un doublé de Claudio Beauvue, dont un penalty à la 85e minute. Mais la fête avait été belle pour finir en apothéose devant une très faible affluence (15 835 spectateurs) pour cette dernière.
Une valise de souvenirs avec ses roulettes ( oh! encore le blond dans ma tête !) de nostalgie qui tournent maintenant ce mardi pluvieux!
Pour d'autres braves frères d'armes ici c'est plutôt la malle voir le container...
J'y ai mis les pieds "seulement " au début des sixties pauvre jeune supporter que je suis en respectant les " socios " de Jean Bouin qui criaient ce slogan ignoble souvent après avoir rendu hommage au vignoble (beaujolais) " aux chiottesl'arbitre!"...
Le mythique vieux stade maintenant noyé dans les bâtisses du 21 ème siècle , sest bien refait un bon relooking dans ce quartier de Gerland et nous a oublié pour choyer les amoureux de l'ovale !
Allez je laisse la place aux piliers, aux fidèles de l'horloge...Aux rouge et bleu au cœur de lyonnais( euh pas d'allusion à une certain candidat !) tel DDPassion 69 et autres monuments qui se sont si souvent faufiler entre les cabanes à merguez...
Je fais parti, comme d'autres ,de ceux qui ont une" malle de souvenirs " de ce bon vieux stade de Gerland, même si de nombreux manquent aujourd'hui à l'appel. 😪
Jean Bouin,là où tout à commencé, et où sont nés les premiers groupes de supporters.
Bien avant JMA, les BG, toussa,toussa...
J'y ai même connu la célèbre " crécelle "qui résonnait chaque dimanche après-midi, en diurne,pour ce championnat où nous avions tant de mal à exister.
Et,je faisais bien parti des 15835 présents ce soir là...
Bien triste soirée....