Il y a dix ans, l’OL jouait son dernier match à Gerland

Le 16 décembre 2015, l’OL disputait son ultime match au stade de Gerland, avant de prendre possession du Parc OL à Décines quelques semaines plus tard. Un ultime rendez-vous en Coupe de la Ligue face à Tours.

En 2025, l’OL n’a pas manqué de célébrer son 75e anniversaire après sa création en 1950. Des festivités avaient eu lieu en mai dernier lors du dernier match de la saison 2024-2025, puis plus récemment pour OL - Nantes avec notamment un lever de rideau de l’OL Légendes. Cependant, l’année 2025 a été symbolique à plus d’un titre pour le club lyonnais. En ce mardi 16 décembre, l’OL souffle les dix bougies de son départ du stade de Gerland. Si en janvier, il devrait y avoir des animations autour de la décennie passée à Décines, c’est un triste anniversaire pour beaucoup de supporters qui se tient en ce jour.

Une faible affluence pour une dernière

Après avoir joué un dernier match de Ligue 1 le 5 décembre 2015 face à Angers, la formation lyonnaise disait définitivement adieu à son stade historique à l’occasion d’un huitième de finale de Coupe de la Ligue contre le Tours FC. Un moment chargé d’émotion, avec notamment la présence de Bryan Bergougnoux dans le camp adverse et tout aussi ému que les Lyonnais de l’époque. Pour boucler la boucle, l’OL avait eu toutes les peines du monde à se sortir du piège tourangeau avec une victoire 2-1 grâce à un doublé de Claudio Beauvue, dont un penalty à la 85e minute. Mais la fête avait été belle pour finir en apothéose devant une très faible affluence (15 835 spectateurs) pour cette dernière.