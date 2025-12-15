Actualités
Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
Téo Barisic lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL Académie : la réserve revient avec un point de Montpellier

  • par David Hernandez

    • Menée 2-0 à la pause sur la pelouse de Montpellier, la réserve de l’OL a trouvé les ressources pour ne pas rentrer bredouille. Un point pour finir l’année sur une note un peu positive.

    C’est avec une place dans la seconde partie de tableau que la réserve de l’OL finit son année 2025. Dans un exercice 2025-2026 plus compliqué que le précédent, les joueurs de Gueïda Fofana sont loin de se mêler à la course à la montée. Au contraire, c’est plutôt en regardant derrière que les Lyonnais entament leur match depuis onze journées. Les récents résultats ont donné un peu d’air aux coéquipiers de Daryll Benlahlou, mais avec 13 points sur cette première partie de saison, l’OL est encore loin du maintien. Vainqueur de la réserve de l’OM il y a une semaine, la formation rhodanienne espérait surfer sur ce succès pour terminer l’année en beauté.

    Barisic buteur

    Il y avait également un peu de revanche dans l’air au moment d’affronter Montpellier, ce dimanche dans le sud de la France. Pourquoi ? Tout simplement parce que le MHSC avait fait tomber la réserve pour la première fois de la saison en Challenge Espoirs. Malheureusement, le carton rouge montpelliérain dès le début du match (9e minute) n’a pas aidé la réserve de l’OL à prendre les devants. Au contraire, ce sont les locaux qui ont fait la différence par deux fois en première mi-temps pour rentrer avec un break d’avance au vestiaire. Non-retenu avec les pros, Téo Barisic a relancé les siens à l’heure de jeu avant que Nehemie Lurika ne remette les deux équipes à égalité à treize minutes de la fin.

