À une semaine de la Coupe de France, le FC Saint-Cyr Collonges n’a pas délaissé le championnat. Le club des Monts d’Or a enchaîné une deuxième victoire en Régional 1.

Ne pas penser au match avant l’heure. C’était le difficile travail auquel a dû faire face Clément Guillot depuis deux semaines et l’annonce des 32es de finale de la Coupe de France. En tirant l’OL et un match à Décines, le FC Saint-Cyr Collonges a coché la date du 21 décembre d’une très grosse croix rouge. Néanmoins, en position plus que délicate en championnat, la formation des Monts d’Or lyonnais ne pouvait se permettre de laisser de côté ses rendez-vous en Régional 1. Aussi surprenant que cela puisse paraitre avant une telle affiche, les joueurs de Guillot ont répondu plus que présents.

Invaincu depuis quatre matchs

Vainqueurs du FC Rhône Vallées (1-3) il y a une semaine, ils ont remis ça dimanche à la maison. Dans une mise en bouche des festivités de dimanche à Décines, le stade des Combes a pu fêter une victoire du FC Saint-Cyr Collonges sur Chavanay grâce à un unique but inscrit sur penalty à la 38e minute. Sur une série de deux nuls et deux victoires, le club lyonnais sort de la zone rouge au meilleur des moments. Place désormais au 32e de finale de Coupe de France et à sa préparation particulière.