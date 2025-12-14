Fonseca après OL - Le Havre (1-0) : "Un peu plus de tranquillité aurait été bien"

Comme face au Go Ahead Eagles jeudi soir, l’OL a joué à se faire peur jusqu’au bout contre Le Havre. Si la victoire est méritée, Paulo Fonseca aurait aimé tuer tout suspense ce dimanche.

Sans dire que la mission a été remplie, l’OL a assuré le minimum ce dimanche après-midi à Décines. Une semaine après la défaite à Lorient, les joueurs de Paulo Fonseca ont renoué avec la victoire en Ligue 1 face au Havre (1-0). Une courte mais précieuse victoire qui permet aux Lyonnais de finir l’année 2025 à la cinquième place. Pas vraiment dans le même groupe que les places en Ligue des champions, mais pas si détachés que ça non plus.

Alors, forcément, la victoire contre la formation havraise, même logique, fait du bien. Mais comme souvent, à force de ne pas forcer la décision, l’OL n’a pas été loin de se faire surprendre. "C'est vrai qu'ils ont le pénalty, c'est vrai qu'ils ont une autre situation que Dominik (Greif) sort bien. Mais combien d'opportunités avons-nous pour avoir un autre résultat ? Je pense qu'on aurait mérité d'avoir une fin de match plus tranquille. On a créé beaucoup de situations pour avoir une victoire plus facile."

Des entrants pas marquants

Ayant joué moins de trois jours avant ce 16e rendez-vous de Ligue 1, l’OL a forcément manqué de jus dans la deuxième mi-temps. Mais, comme en Ligue Europa, le score n’a pas permis à Paulo Fonseca de faire tourner si vite. Il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir les deux premiers changements (Karabec et De Carvalho), puis la fin de match avec les entrées de Kluivert et Ghezzal. Des choix tactiques qui n’ont pas forcément eu une incidence positive sur le rendement lyonnais, au contraire.