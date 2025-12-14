Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Fonseca après OL - Le Havre (1-0) : "Un peu plus de tranquillité aurait été bien"

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Comme face au Go Ahead Eagles jeudi soir, l’OL a joué à se faire peur jusqu’au bout contre Le Havre. Si la victoire est méritée, Paulo Fonseca aurait aimé tuer tout suspense ce dimanche.

    Sans dire que la mission a été remplie, l’OL a assuré le minimum ce dimanche après-midi à Décines. Une semaine après la défaite à Lorient, les joueurs de Paulo Fonseca ont renoué avec la victoire en Ligue 1 face au Havre (1-0). Une courte mais précieuse victoire qui permet aux Lyonnais de finir l’année 2025 à la cinquième place. Pas vraiment dans le même groupe que les places en Ligue des champions, mais pas si détachés que ça non plus.

    Alors, forcément, la victoire contre la formation havraise, même logique, fait du bien. Mais comme souvent, à force de ne pas forcer la décision, l’OL n’a pas été loin de se faire surprendre. "C'est vrai qu'ils ont le pénalty, c'est vrai qu'ils ont une autre situation que Dominik (Greif) sort bien. Mais combien d'opportunités avons-nous pour avoir un autre résultat ? Je pense qu'on aurait mérité d'avoir une fin de match plus tranquille. On a créé beaucoup de situations pour avoir une victoire plus facile."

    Des entrants pas marquants

    Ayant joué moins de trois jours avant ce 16e rendez-vous de Ligue 1, l’OL a forcément manqué de jus dans la deuxième mi-temps. Mais, comme en Ligue Europa, le score n’a pas permis à Paulo Fonseca de faire tourner si vite. Il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir les deux premiers changements (Karabec et De Carvalho), puis la fin de match avec les entrées de Kluivert et Ghezzal. Des choix tactiques qui n’ont pas forcément eu une incidence positive sur le rendement lyonnais, au contraire.

    à lire également
    Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
    Sulc (OL) : "Je n'ai pas réfléchi, j'ai plongé et mis ma tête"
    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 14 Déc 25 à 18 h 55

      Victoire logique ?? Victoire méritée ??
      On a pas dû regarder le même match...

      Signaler
      1. Valbranque
        Valbranque - dim 14 Déc 25 à 19 h 04

        Pourquoi une telle colère après la victoire de notre club ?
        Je n’ai pas vu le match, mais pour toi Le HAC aurait quant à lui mérité de gagné ?

        Signaler
      2. Avatar
        leroilyon - dim 14 Déc 25 à 19 h 05

        On a pas eu d'occasion JD36?
        Ils ont marquer combien de but les havrais ?
        Je t'ai deja dit commence tes phrase en disant je déteste Fonseca je ne souhaite qu'une chose c'est qu'il se fasse virer et la je saluerai ta franchise et je comprendrais tes messages .
        Parce que la franchement en terme de niveau ca vaut pas mieux que les equipes qu'on a rencontré en ligue europa.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après OL - Le Havre (1-0) : "Un peu plus de tranquillité aurait été bien" 18:38
    Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
    Sulc (OL) : "Je n'ai pas réfléchi, j'ai plongé et mis ma tête" 18:12
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    OL - Le Havre (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 17:20
    Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    L'OL termine 2025 en Ligue 1 avec une victoire contre Le Havre (1-0) 16:57
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    L'OL repasse à quatre derrière contre Le Havre, Tagliafico sur le banc 14:02
    Jour de Coupe de France pour les U18 féminins et masculins de l'OL 13:15
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Au FC Saint-Cyr Collonges, les billets se sont arrachés pour l’OL 12:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL Académie : Molebe et Barisic avec la réserve, Himbert avec les U18 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico lors de Le Havre - OL
    L’OL maitre à domicile contre Le Havre 11:00
    L'équipe du Havre
    Le Havre se déplacera sans trois de ses milieux au Parc OL 10:15
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Ligue 1 : Fonseca peste contre la programmation d’OL - Le Havre 09:30
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    OL - Le Havre : seulement deux changements dans le onze ? 08:45
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    OL : terminer l’année en Ligue 1 sur du positif 08:00
    L'arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse - Le Havre
    Marc Bollengier arbitrera finalement OL - Le Havre 07:30
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL - Le Havre : Ruben Kluivert de retour 13/12/25
    Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
    L'OL Lyonnes s'impose tranquillement au Havre et creuse l'écart en D1 13/12/25
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France 2026-2027 : l'OL entrera en lice le 19 ou 20 décembre 13/12/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Revivez Le Havre - OL Lyonnes en Première Ligue 13/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut