Pour son dernier match de l’année en Ligue 1, l’OL avait la volonté d’effacer la désillusion de Lorient. Ce dimanche, les Lyonnais n'ont encore pas brillé face au Havre mais s'en sortent avec la victoire (1-0).
C’est comme s’ils avaient dormi sur place. Soixante-quatre heures après la victoire contre le Go Ahead Eagles en Ligue Europa, l’OL était déjà de retour dans son antre. Cette fois en Ligue 1 et pour la dernière fois de l’année. Ce fut loin d’être Noel avant l’heure pour les quelque 43 000 spectateurs présents à Décines. En avant match, Paulo Fonseca avait longuement insisté sur la fatigue de ses joueurs et de ses limites pour pouvoir en faire reposer certains. Cela s’est ressenti dans son onze mis en place puisqu’il n’y avait que trois changements à noter, dont deux presque obligatoires avec la rentrée de Dominik Greif et la suspension d’Ainsley Maitland-Niles et donc la titularisation d’Hans Hateboer. Pas de révolution donc et pourtant un retour à quatre défenseurs pour les Lyonnais, après quatre matchs dans un système à trois centraux.
Greif s'illustre sur penalty
Jeudi soir en Ligue Europa, il ne fallait pas être en retard avec trois buts en onze minutes. Ce dimanche, l’OL a bien failli remettre ça dès la 2e minute. Sur un débordement côté gauche, Martin Satriano a eu le but vide devant lui, mais a trouvé le moyen de mettre sa tête sur la barre. Une occasion manquée de se remettre en confiance et le début d’un long chemin de croix dans cet après-midi décinoise. Dans une première période sur un faux rythme et marquée par deux grosses interruptions, l’OL n’a pas réussi à emballer le jeu et comme souvent, n’a pas été loin de se faire surprendre.
Sur un tirage de maillot stupide de Morton, Le Havre, pourtant sans occasion depuis le début du match, a eu la possibilité d’ouvrir le score sur penalty. Mais, comme le week-end passé, Soumaré s’est arrêté ou plutôt Greif a sorti l’arrêt qu’il fallait (38e). Une alerte pour les Lyonnais qui ont cherché à accélérer dans la fin de période avec deux têtes d’Hateboer (40e, 42e) et un face-à-face perdu par Sulc (44e).
Sulc - Moreira, ça fonctionne
Toutefois, cela présageait d’un mieux qui s’est vite traduit par des occasions chaudes dès le retour des vestiaires. Sur un coup-franc de Morton, la tête de Tolisso a été bien repoussée par Diaw (48e) avant qu’un frisson ne s’empare du Parc OL sur une frappe lourde de Serd côté havrais (50e). La délivrance lyonnaise est finalement venue du duo fort de l’OL ces derniers temps. Sur un centre d’Afonso Moreira, Pavel Sulc s’est jeté à ras le sol pour placer une tête entre les jambes de Diaw (1-0, 52e). Le sixième but en Ligue 1 du Tchèque a fait du bien, mais pas sorti pour autant son équipe d’un certain manque de confiance.
Sur un ballon mal renvoyé de la tête par Mata, Greif a eu le pied réflexe pour repousser la tentative de Samatta (68e). A un quart d’heure de la fin, Paulo Fonseca s’est lancé dans un turnover avec les entrées de Karabec et De Carvalho pour apporter un peu de jus à une formation qui commençait à en manquer. Ca n'a pas forcément porté ses fruits avec beaucoup d'imprécisions, mais l'OL a au moins assuré l'essentiel : la victoire pour terminer 2025 sur une bonne note en Ligue 1.
Faut-il qu'on l'aime cette équipe pour continuer à la regarder match moyen après match moyen...
Au moins, ils ont fait mieux que face à Lorient.
Une nouvelle place qu'on va tenir longtemps. Rien à signaler, pas pu faire mieux, l'adversaire était trop fort.
Je ri maintenant , mais seulement maintenant .
Punaise, qu'est ce qu'on a loupé, heureusement eux aussi
Et OLPLAY qui nous montre les buts de "Sonny" goal 🥲. Ils aiment remuer le couteau dans la plaie
Mon dieu que c'était vilain, ça reflète bien le niveau de notre championnat 🫣
On gagne 3pts c'est le principal, mais alors vraiment pas mérité.
Je plains les gens qui vont et payent pour voir des matchs aussi pourris...
Comment peux-tu dire ça avec les résultats des clubs français en coupe d'Europe 🙄
T'inquiète pas pour ceux qui payent qui chantent et qui vont voir les matchs, ils sont conscients de nos faiblesse, ce sont des passionnés Juni!
Va chi3r ailleurs Rantanplan ! T'es vraiment un pisse vinaigre...
Va donc regarder du ski de fond ou du tennis de table si tu préfères.... tu comprends rien au foot 😁
Bien joué les gones. Le boulot est fait comme dirait Clinton. Satriano c'est indéfendable sa hitmap est dégueulasse il a rien pour lui a part le poncif du "guerrier". Fonseca commence a être borderline à vouloir absolument donner du temps de jeu à De Carvhalo, j'en viens à regretter Tanner, c'est dire... Khalis même en pesant 50kg le bouffe matin midi et soir.
Qu'est-ce qu'on s'emmerde😳
Et encore une fois, avec le coaching de Fonseca, j'ai bien cru qu'on allait en prendre un..
Il ne retient vraiment aucune leçon ce gars.
Domin.k homme du match !
Un cierge homme du match
Le point d'exclamation est largement de trop, même si je comprends le sens qu'il a.
Cela fait plaisir de retrouver un bon gardien cette saison, dans la lignée de notre histoire à ce poste, à part l'an passé, n'en déplaise aux incompétents qui portaient aux nues le chouchou de l'escroc.
On a le droit de mettre 10 à Greif?
Bon est ce qu'on a jouer a 4 derrière ?
Est-ce qu'on a jouer avec Moreira ?
Est ce que Fonseca a fait des changements de joueurs avant la 89eme?
Est ce qu'on a gagner?
Est-ce qu'on sera 5eme à l'issue de cette journée ?
Est ce que pour une fois on peut tirer un coup de chapeau à cette equipe et à cet entraîneur qui apres 16 journée est toujours bien placé en L1 et 1er en EL avec des joueurs carbos, un mini effectif, un buteur qui ne marque jamais, des recrues jeunes qui découvre la L1 et des former au clubs?
Ou on continue de répéter que nous sommes bidon, que toutes nos victoires sont chanceuse et que cet après-midi on a jouer contre les plombiers de Saint Nazaire?
Moi il me rendent heureux et fier, bravo les gones vous avez fait un boulot monstrueux, en attendant le retour de nos blessés et l'arrivée d'Endrick !
Merci de cette lucidité optimiste et ce manifeste du "vrai supporter"!
leroilyon
on pourrait même être d'accord, cela fait partie des commentaires que je fais depuis quelques semaines déjà ..
bonne fin de dimanche
Satriano a touché trois ballons dans la surface de tout le match.
Trois fois moins que Tolisso, qui n'est même pas attaquant.
Ca colle bien à ses stats de douze buts en cent matchs pro, ce qui fait officiellement de lui le deuxième pire attaquant d'Europe, mais ça nous rappelle surtout à quel point ça ne sert à rien de s'obstiner avec lui – comme un symbole, c'est d'ailleurs Sulc, que j'aurais personnellement aligné en pointe avec Karabec sur l'aile, qui nous met le seul but du match.
Satriano est un problème, mais moins que le coach qui s'obstine à l'aligner alors qu'on jouait mieux sans lui.
Face au HAC, on a littéralement été incapable de tenir la balle lors de la dernière demi-heure, alors que c'est censé être notre unique point fort. De Carvalho n'a réussi qu'à provoquer un coup-franc hyper-dangereux pour une faute aussi débile qu'inutile à la 90ème (l'expression de Greif à ce moment-là en disait long sur ce qu'il pensait de la brillante intervention du jeune entrant). Tolisso, complètement cramé, tente un centre débile à deux minutes de la fin (et le rate, bien sûr), alors qu'il avait juste à aller camper le plus longtemps possible au poteau de corner. On sent qu'on commence à bien manquer de lucidité.
Tout ça pour dire que j'espère vraiment que la trêve hivernale va faire du bien (même si bon, la CAN...) et qu'on en profite pour avoir le nez super creux sur les recrutements. Parce que là, même au milieu ça commence à craquer. Il nous faut du sang neuf – et du sang neuf d'un meilleur niveau que De Carvalho et Satriano, sinon autant aller recruter le jardinier.
Mata héroïque
Moreira Master classe
1 seul but
On a tous serré les miches
Moreira vs pavel sulc !!!!!
un match sérieux, une victoire méritée mais un peu étriquée (l'important c'est les 3 points !) et mention spéciale à Moreira (plus qu'un remplaçant de Fofana comme je l'ai déjà écrit) et à Greif de loin notre meilleur gardien depuis Coupet et peut être Lloris (pour les incompétents (?) et surtout pseudoexperts du poste 🙃 ...).
On va pouvoir vendre Fofana 50M€ sans dégât collatéral!
On sent quand même que la fatigue est présente.
On prend les 3pts, et je pense qu'on aurait perdu ce match à certaines périodes.
Mais dans les bons points ce soir grief évidement niakhate à été solide et mon top derrière Grief
Moreira a été très intéressant.
Il déborde mais aussi parfois rentre intérieur ce qui le rend difficile pour son défenseur.
Mais aussi il défend beaucoup.
Sinon j'ai bien aimé Hateboer. C est pas un trop joueur c est certain mais il mérite d'être plus en concurrence avec AMN et pourquoi pas lui prendre sa place.
Salut les gones,
J'ai pas regardé le match, je vois que j'ai rien raté à part la victoire de l'équipe.
Maintenant peut importe la manière une victoire je prends
Allez l'ol
Et faut pas râler.
En début de saison, qui aurait dit qu'on serait 5ème..
Faut voir d'où on vient, l'effectif qu'on a, ect.
Beaucoup aussi pensent que ça sera super avec le retour de Fofana nuamah et la possible arrivée de Endrick, mais pour les 2 ailiers, c est des grosses blessures pour des joueurs à ces postes. N'oubliez pas qu'il.m leur faudra du temps pour revenir au niveau
Déjà pour voir un bon match il faut être deux or les Havrais n'ont rien montré , on prend les trois points et ça fait notre bonheur en attendant mieux.....
Je regardais Satriano et on voit qu'il n'est pas en confiance , souvent un retard du 1/10éme de réflexion qui ne lui laisse aucune chance de se mettre en action de frapper ou de remettre proprement, sinon son côté défensif est louable.....
Moreira sur sa passe décisive se désolait à faire l'appel qui ne venait pas, puis Abner le voit et on connait la suite , je suis toujours fan de son culot et de sa fierté de récupérer le ballon perdu et en plus a force d'avoir beaucoup de temps de jeu il progresse.....
Bravo à Grief qui nous permet par son arrêt péno de continuer à poser notre jeu et pas de nous disperser, nos scores sont serrés parce que le schéma de Fonseca demande beaucoup d'efforts a toute les lignes et au final un petit manque de lucidité pour scorer , c'est comme ça et malgré ça on se prend trois points qui nous évitent de décrocher.
Bon, je me suis trompé d'article, alors il est mieux ici....
Merci les gones, même s'il n'y en a plus beaucoup sur le terrain.
Merci à Greif une nouvelle fois, et que je regrette Perri !!!.... 😜
5ème à la trève, c'est presque inespéré...
Le groupe est total cramé, il faut maintenant beaucoup de récupération et ne pas se louper en CF, des renforts et le retour des blessés, ça urge...
Pour le mercato, si on peut élargir le groupe avec au moins 3 recrues pour la profondeur de banc.