Pour son dernier match de l’année en Ligue 1, l’OL avait la volonté d’effacer la désillusion de Lorient. Ce dimanche, les Lyonnais n'ont encore pas brillé face au Havre mais s'en sortent avec la victoire (1-0).

C’est comme s’ils avaient dormi sur place. Soixante-quatre heures après la victoire contre le Go Ahead Eagles en Ligue Europa, l’OL était déjà de retour dans son antre. Cette fois en Ligue 1 et pour la dernière fois de l’année. Ce fut loin d’être Noel avant l’heure pour les quelque 43 000 spectateurs présents à Décines. En avant match, Paulo Fonseca avait longuement insisté sur la fatigue de ses joueurs et de ses limites pour pouvoir en faire reposer certains. Cela s’est ressenti dans son onze mis en place puisqu’il n’y avait que trois changements à noter, dont deux presque obligatoires avec la rentrée de Dominik Greif et la suspension d’Ainsley Maitland-Niles et donc la titularisation d’Hans Hateboer. Pas de révolution donc et pourtant un retour à quatre défenseurs pour les Lyonnais, après quatre matchs dans un système à trois centraux.

Greif s'illustre sur penalty

Jeudi soir en Ligue Europa, il ne fallait pas être en retard avec trois buts en onze minutes. Ce dimanche, l’OL a bien failli remettre ça dès la 2e minute. Sur un débordement côté gauche, Martin Satriano a eu le but vide devant lui, mais a trouvé le moyen de mettre sa tête sur la barre. Une occasion manquée de se remettre en confiance et le début d’un long chemin de croix dans cet après-midi décinoise. Dans une première période sur un faux rythme et marquée par deux grosses interruptions, l’OL n’a pas réussi à emballer le jeu et comme souvent, n’a pas été loin de se faire surprendre.

Sur un tirage de maillot stupide de Morton, Le Havre, pourtant sans occasion depuis le début du match, a eu la possibilité d’ouvrir le score sur penalty. Mais, comme le week-end passé, Soumaré s’est arrêté ou plutôt Greif a sorti l’arrêt qu’il fallait (38e). Une alerte pour les Lyonnais qui ont cherché à accélérer dans la fin de période avec deux têtes d’Hateboer (40e, 42e) et un face-à-face perdu par Sulc (44e).

Sulc - Moreira, ça fonctionne

Toutefois, cela présageait d’un mieux qui s’est vite traduit par des occasions chaudes dès le retour des vestiaires. Sur un coup-franc de Morton, la tête de Tolisso a été bien repoussée par Diaw (48e) avant qu’un frisson ne s’empare du Parc OL sur une frappe lourde de Serd côté havrais (50e). La délivrance lyonnaise est finalement venue du duo fort de l’OL ces derniers temps. Sur un centre d’Afonso Moreira, Pavel Sulc s’est jeté à ras le sol pour placer une tête entre les jambes de Diaw (1-0, 52e). Le sixième but en Ligue 1 du Tchèque a fait du bien, mais pas sorti pour autant son équipe d’un certain manque de confiance.

Sur un ballon mal renvoyé de la tête par Mata, Greif a eu le pied réflexe pour repousser la tentative de Samatta (68e). A un quart d’heure de la fin, Paulo Fonseca s’est lancé dans un turnover avec les entrées de Karabec et De Carvalho pour apporter un peu de jus à une formation qui commençait à en manquer. Ca n'a pas forcément porté ses fruits avec beaucoup d'imprécisions, mais l'OL a au moins assuré l'essentiel : la victoire pour terminer 2025 sur une bonne note en Ligue 1.