Ce dimanche, l'OL accueille Le Havre pour la dernière journée de Ligue 1 en 2025. Pour ce rendez-vous de la 16e journée, Paulo Fonseca a choisi de changer son système du moment et de revenir à une défense à quatre.

Il était plutôt satisfait de son système et pourtant, il a décidé d'en changer. Ce dimanche, face au Havre, l'OL n'évoluera pas avec trois défenseurs centraux, comme cela était le cas depuis plusieurs matchs. Pour ce dernier match de l'année 2025 en Ligue 1, Paulo Fonseca a choisi de revenir à son schéma préférentiel avec le 4-3-3. Une petite surprise, vu les propos du Portugais depuis plusieurs conférences. Néanmoins, il n'a cessé de répéter que le système n'avait pas forcément d'importance, mais plutôt l'animation.

Ce dimanche, on devrait donc retrouver un Corentin Tolisso dans un rôle de meneur, même s'il devrait y avoir une alternance avec Merah. Par rapport au match contre Go Ahead Eagles, il y a un changement de système mais aussi de joueurs. Ils sont trois à intégrer le onze de départ , moins de 72h après la victoire en Ligue Europa. Dominik Greif retrouve sa place de titulaire dans le but, tandis qu'Abner et Hans Hateboer occupera les couloirs, remplaçants numériquement Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Tagliafico.

La composition de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Morton, Tolisso - Sulc, Satriano, Moreira