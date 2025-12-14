Actualités
Au FC Saint-Cyr Collonges, les billets se sont arrachés pour l’OL

  • par David Hernandez

    • Depuis quelques heures, le FC Saint-Cyr Collonges a mis en vente ses billets pour le 32e de finale de Coupe de France contre l’OL. Il ne restait plus que 400 places samedi soir.

    Ce dimanche, l’OL a encore un match de Ligue 1 à jouer contre Le Havre. Le FC Saint-Cyr Collonges joue également en Régional 1 à 15h contre Chavanay. Une mise en bouche à la maison avant le grand jour, une semaine plus tard. En très mauvaise posture en championnat, les joueurs de Clément Guillot doivent prendre des points, mais forcément, toute l’attention reste concentrée sur l’évènement de cette année 2025 : le 32e de finale de Coupe de France contre l’OL, dimanche 21 décembre (21h). Ce dimanche, le stade des Combes devrait être un peu plus garni que d’habitude, comme une répétition générale avant le court déplacement au Parc OL.

    Une dernière maintenance ce dimanche

    Ce dimanche après-midi, ce sera d’ailleurs la dernière occasion pour les supporters du FC Saint-Cyr Collonges pour prendre leur billet pour ce 32e de finale de Coupe de France. Il est bien évidemment toujours possible d’en prendre via la billetterie de l’OL, mais pour ceux qui souhaitaient être dans le parcage visiteur, il ne reste plus que quelques places. Comme communiqué par le club, seulement 400 places étaient encore disponibles sur le total de près de 3 000 dont disposait le FC Saint-Cyr Collonges. Une belle affluence en perspective.

