Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
Ruben Kluivert lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL - Le Havre : Ruben Kluivert de retour

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Revenu de blessure cette semaine, Ruben Kluivert revient dans le groupe pour affronter Le Havre dimanche (15 heures). Ainsley Maitland-Niles, lui, est suspendu.

    Ça bouge dans le groupe lyonnais pour recevoir Le Havre dimanche après-midi (15 heures). On peut noter un retour en particulier, celui de Ruben Kluivert. Blessé depuis la mi-novembre, le défenseur néerlandais a retrouvé ses camarades à l'entraînement cette semaine. Il revient directement dans l'effectif pour l'affiche de la 16e journée de Ligue 1.

    Au contraire, Teo Barišić et Ainsley Maitland-Niles n'y sont pas. Un fait déjà connu au sujet de l'Anglais, qui purgera sa rencontre de suspension après son carton rouge à Lorient (1-0). Par rapport à la confrontation en Ligue Europa jeudi, on notera aussi que Hans Hateboer et Rachid Ghezzal, non qualifiés en coupe d'Europe, ont été appelés.

    Pas de Coupe Gambardella pour Hamdani et Gomes Rodríguez

    Autre différence en comparaison à la victoire face à Go Ahead Eagles (2-1), l'absence d'Enzo Molebe. On pourrait le voir, lui et Barišić, avec la réserve dimanche à Montpellier. En revanche, Adil Hamdani enchaîne. Pas de Coupe Gambardella donc pour l'adolescent de 16 ans, alors qu'il pouvait prétendre à disputer le 32e de finale contre le Racing Besançon. Idem pour Alejandro Gomes Rodríguez, davantage habitué lui à être avec les professionnels les jours de match.

    Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Diarra - Abner, Kluivert, Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Tolisso, Morton, Goncalvès - Ghezzal, Karabec, Moreira, Satriano, Sulc, Rodriguez, Hamdani

    2 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - sam 13 Déc 25 à 19 h 17

      C'était Diarra le 3e gardien, plus là depuis qques matchs, pourquoi ?

      Rectif, le site de l'OL donne Diarra dans le groupe

      Signaler
    2. j.f.ol
      j.f.ol - sam 13 Déc 25 à 19 h 29

      La tuile 🤣​

      Signaler

