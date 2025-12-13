OL Académie : le programme du week-end

Seulement deux matchs au programme de l'OL Académie ce week-end. Mais entre l'entrée en lice en Coupe Gambardella et une revanche à prendre pour la réserve masculine, ce ne sera pas de tout repos.

Avec une fin d’année déjà sifflée pour les U17 et le sans-faute des U19 féminines durant leur première phase, le programme de l’OL Académie se retrouve logiquement allégé ce week-end. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il est sans intérêt et pour cause. Deux matchs au programme dimanche, avec comme point culminant, l’entrée en lice des U18 de l’OL en Coupe Gambardella. Dans le dur en championnat avec deux revers de suite, les joueurs de Florent Balmont espèrent profiter de la coupe pour retrouver quelques couleurs. Les choses sérieuses débuteront face au Racing Besançon dans le Doubs à 14h30.

Une revanche pour Fofana et les siens

Titrée en 2022 avec les Mohamed El Arouch et autre Mamadou Sarr, l’OL Académie aimerait trouver des successeurs dans cette nouvelle génération après les échecs précédents. La mission s’annonce compliquée, mais il n’est pas interdit de rêver. Dans le même temps, la réserve masculine sera sur le pont. Vainqueurs de la réserve de l’OM samedi dernier, les joueurs de Gueïda Fofana veulent enchaîner à Montpellier et prendre leur revanche. Il y a deux semaines, les Montpelliérains avaient fait chuter l’OL pour la première fois en Challenge Espoirs.