Actualités
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG (@LFFP)

Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait tous ses potentiels adversaires

  • par David Hernandez

    • Depuis mercredi, tous les quarts de finalistes de la Coupe LFFP sont connus avec la qualification de Dijon. Il faudra malgré tout patienter pour connaitre le nom de l’adversaire de l’OL Lyonnes.

    L'entrée en lice n’est pas pour tout de suite. Il faudra attendre le mercredi 4 février 2026 pour voir l’OL Lyonnes disputer le premier match de son histoire dans la Coupe LFFP. Néanmoins, la nouvelle compétition imaginée par la Ligue Professionnelle a débuté depuis le début de la saison avec une phase éliminatoire. Championnes de France et qualifiées pour la Ligue des champions, les Lyonnaises n'ont pas eu à disputer ce premier tour, au même titre que le PSG et le Paris FC. Néanmoins, à un peu moins de deux mois de l’entrée en lice dans la compétition, les joueuses de Jonatan Giraldez connaissent tous les adversaires potentiels pour les quarts de finale.

    Une seule équipe de deuxième division

    Étant certain de ne pas affronter le PSG et le Paris FC, têtes de série, l’OL Lyonnes pourra affronter le RC Lens, le FC Nantes, l'Olympique de MarseilleThonon Évian Grand Genève - seule formation de Seconde Ligue, mais aussi Dijon, dernier qualifié depuis mercredi. Toutefois, le tirage au sort sera dans quelques semaines car il reste encore une journée à disputer dans le groupe A et elle se tiendra le mercredi 7 janvier prochain.

    à lire également
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Le Havre - OL Lyonnes disponible gratuitement sur YouTube ce samedi

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Le Havre - OL Lyonnes disponible gratuitement sur YouTube ce samedi 17:00
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait tous ses potentiels adversaires 16:15
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL - Saint-Cyr Collonges : fermeture des virages, une "fête gâchée" 15:30
    Ada Hegerberg et Jule Brand avec le nouveau maillot de l'OL Lyonnes
    Un premier maillot third dédié à l'OL Lyonnes 14:45
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Fonseca (OL) : "La DNCG ? Un sentiment positif pour plus de solutions au mercato" 14:00
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - Le Havre : Mangala et Tessmann toujours absents 13:16
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Kluivert de retour à l'entraînement 12:30
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    L’OL devient le club français le plus victorieux en Ligue Europa 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira (OL)
    OL - Go Ahead Eagles (2-1) : Moreira a dû appréhender un poste "différent" 11:00
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Mata après OL - Go Ahead Eagles : "On a baissé d'intensité en deuxième mi-temps" 10:15
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    OL - Go Ahead Eagles (2-1) : du repos et vite ! 09:30
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca regrette "le manque de réalisme" de l’OL contre Go Ahead Eagles 08:45
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    Kang et l’OL se félicitent de l’allégement des mesures de la DNCG 08:00
    Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad
    Mercato : Benzema s’exprime sur un possible retour à l’OL 07:30
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : l’OL officiellement qualifié pour les barrages 11/12/25
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    OL - Go Ahead Eagles (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir 11/12/25
    Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
    L'OL s’offre Go Ahead Eagles sans être flamboyant (2-1) 11/12/25
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    L'OL revient à quatre derrière contre Go Ahead Eagles 11/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut