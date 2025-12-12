Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait tous ses potentiels adversaires

Depuis mercredi, tous les quarts de finalistes de la Coupe LFFP sont connus avec la qualification de Dijon. Il faudra malgré tout patienter pour connaitre le nom de l’adversaire de l’OL Lyonnes.

L'entrée en lice n’est pas pour tout de suite. Il faudra attendre le mercredi 4 février 2026 pour voir l’OL Lyonnes disputer le premier match de son histoire dans la Coupe LFFP. Néanmoins, la nouvelle compétition imaginée par la Ligue Professionnelle a débuté depuis le début de la saison avec une phase éliminatoire. Championnes de France et qualifiées pour la Ligue des champions, les Lyonnaises n'ont pas eu à disputer ce premier tour, au même titre que le PSG et le Paris FC. Néanmoins, à un peu moins de deux mois de l’entrée en lice dans la compétition, les joueuses de Jonatan Giraldez connaissent tous les adversaires potentiels pour les quarts de finale.

Une seule équipe de deuxième division

Étant certain de ne pas affronter le PSG et le Paris FC, têtes de série, l’OL Lyonnes pourra affronter le RC Lens, le FC Nantes, l'Olympique de Marseille, Thonon Évian Grand Genève - seule formation de Seconde Ligue, mais aussi Dijon, dernier qualifié depuis mercredi. Toutefois, le tirage au sort sera dans quelques semaines car il reste encore une journée à disputer dans le groupe A et elle se tiendra le mercredi 7 janvier prochain.