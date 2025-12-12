Actualités
Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
Fonseca regrette "le manque de réalisme" de l’OL contre Go Ahead Eagles

    • Satisfait de la victoire et de la qualification pour les barrages, Paulo Fonseca aurait aimé que l’OL se mette à l'abri. Mais le visage contre Go Ahead Eagles semble l’avoir convaincu.

    Après la désillusion lorientaise, il fallait rapidement relever la tête. Dès dimanche dernier, Moussa Niakhaté s’était montré satisfait de pouvoir enchaîner avec le retour de la Ligue Europa et une possibilité de se racheter. Ce ne fut pas forcément avec la manière, mais l’OL n’a pas eu à sortir tête basse de son affrontement avec Go Ahead Eagles. Sans être étincelants, les Lyonnais ont assuré le minimum syndical avec une cinquième victoire (2-1) et une qualification assurée pour les barrages. Ce n’est pas l’objectif final, mais c’est toujours l’assurance d’être présent en phase finale, à deux journées de la fin. "On a fait un bon match, on a dominé, on s’est créé des occasions, et on a mérité ce succès", se félicitait Paulo Fonseca après la rencontre.

    "On aurait mérité deux ou trois buts de plus"

    Seulement, tout n’a pas été parfait dans le contenu, bien au contraire. Malgré une ouverture du score rapide, l’OL a trouvé le moyen de se faire rattraper dans la foulée. Dans un match dans lequel il ne fallait pas être en retard, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont vite repris l’avantage, avant de tomber dans un faux rythme et de ne jamais se mettre à l’abri. Le seul regret de Fonseca dans ce match, même si les observateurs en trouveront certainement d’autres. "Je pense que nous aurions mérité de marquer plus de buts parce qu’on a créé des situations pour inscrire deux, trois buts. L'équipe a simplement manqué de réalisme pour terminer les actions en buts. Mais je pense que, offensivement et défensivement, on a joué très bien."

    Il en faudra cependant plus dimanche contre Le Havre pour terminer l’année 2025 en Ligue 1 d’une meilleure façon que face à Lorient.

    1. Avatar
      Cicinho2 - ven 12 Déc 25 à 9 h 02

      Je me répète, mais je vois chez Moreira des aptitudes pour jouer en pointe, avec Sulc près de lui, je l’imagine bien

