L'OL s’offre Go Ahead Eagles sans être flamboyant (2-1)

Après avoir rapidement ouvert le score puis repris l’avantage au bout de onze minutes, l’OL n’a pas forcément brillé pour s’offrir une cinquième victoire en Ligue Europa. Néanmoins, les Lyonnais sont officiellement qualifiés pour les barrages avec ce succès.

Il ne fallait pas être en retard ce jeudi soir au Parc OL. Cela tombait bien puisqu’avec la faible affluence de la soirée (26 403 spectateurs), il ne risquait pas d’y avoir des bouchons aux abords de l’enceinte décinoise. Pour la cinquième fois de la saison, l’OL est ressorti vainqueur de son match de Ligue Europa (2-1), mais ce ne fut pas une grande soirée européenne face à Go Ahead Eagles. Pourtant, après seulement onze minutes de jeu, les supporters pouvaient se dire qu’ils étaient partis pour vivre une soirée emballante.

Quatre jours après la désillusion à Lorient, les joueurs de Paulo Fonseca avaient choisi de prendre ce match par le bon bout. Dans une position de piston / ailier gauche, Afonso Moreira a parfaitement fêté son retour dans le onze lyonnais. Dès la 3e minute, le Portugais a profité d’un une-deux chanceux entre Satriano et Morton pour pousser au fond des filets l’offrande du milieu anglais.

Sulc à nouveau décisif

On se disait alors que l’OL allait refaire le plein de confiance offensive comme face au Maccabi Tel Aviv. Ce ne fut pas le cas puisque les Néerlandais n’ont pas tergiversé pour égaliser. Sur une relance axiale de Descamps, Tolisso n’a pas eu la maitrise technique nécessaire sur son contrôle, ce qui a profité à Smit. Deux buts en six minutes, puis un troisième à la 11e à l’avantage des Lyonnais, fort heureusement.

Sur une frappe lourde de Maitland-Niles repoussée par le portier adverse, Pavel Sulc a bien suivi et eu ce brin de réussite pour remettre l’OL devant (2-1, 11e). Cet OL à réaction est alors retombé dans un faux rythme. Il y a eu une possession largement à l’avantage des joueurs de Paulo Fonseca, alignés dans un système hybride de 3-4-3, mais hormis un poteau de Satriano à la 23e minute, il n’y a rien eu à se mettre sous la dent dans ce premier acte.

Une deuxième mi-temps bien terne

La deuxième mi-temps n’a pas forcément été de meilleure facture pour les Lyonnais. Une domination stérile, des frappes qui ont fui le cadre que ce soit pour Moreira (52e) ou Maitland-Niles (72e) et finalement, un espoir toujours présent au sein de la formation des Pays-Bas. Sur une frappe lointaine, Breum a poussé Descamps à capter en deux temps. Malgré le manque d’allant de son équipe, Paulo Fonseca n’a pas cherché à pousser pour faire le break, faisant son premier changement à la 76e avec l’entrée de De Carvalho à la place de Merah. Sous pression jusqu'à la fin avec une barre de Tolisso (89e), l'OL reprend malgré tout la première place avec 15 points. Les Lyonnais sont d'ailleurs officiellement qualifiés pour les barrages, ce qui n'est pas l'objectif final.