L'OL s’offre Go Ahead Eagles sans être flamboyant (2-1)

Après avoir rapidement ouvert le score puis repris l’avantage au bout de onze minutes, l’OL n’a pas forcément brillé pour s’offrir une cinquième victoire en Ligue Europa. Néanmoins, les Lyonnais sont officiellement qualifiés pour les barrages avec ce succès.
Il ne fallait pas être en retard ce jeudi soir au Parc OL. Cela tombait bien puisqu’avec la faible affluence de la soirée (26 403 spectateurs), il ne risquait pas d’y avoir des bouchons aux abords de l’enceinte décinoise. Pour la cinquième fois de la saison, l’OL est ressorti vainqueur de son match de Ligue Europa (2-1), mais ce ne fut pas une grande soirée européenne face à Go Ahead Eagles. Pourtant, après seulement onze minutes de jeu, les supporters pouvaient se dire qu’ils étaient partis pour vivre une soirée emballante.
Quatre jours après la désillusion à Lorient, les joueurs de Paulo Fonseca avaient choisi de prendre ce match par le bon bout. Dans une position de piston / ailier gauche, Afonso Moreira a parfaitement fêté son retour dans le onze lyonnais. Dès la 3e minute, le Portugais a profité d’un une-deux chanceux entre Satriano et Morton pour pousser au fond des filets l’offrande du milieu anglais.
Sulc à nouveau décisif
On se disait alors que l’OL allait refaire le plein de confiance offensive comme face au Maccabi Tel Aviv. Ce ne fut pas le cas puisque les Néerlandais n’ont pas tergiversé pour égaliser. Sur une relance axiale de Descamps, Tolisso n’a pas eu la maitrise technique nécessaire sur son contrôle, ce qui a profité à Smit. Deux buts en six minutes, puis un troisième à la 11e à l’avantage des Lyonnais, fort heureusement.
Sur une frappe lourde de Maitland-Niles repoussée par le portier adverse, Pavel Sulc a bien suivi et eu ce brin de réussite pour remettre l’OL devant (2-1, 11e). Cet OL à réaction est alors retombé dans un faux rythme. Il y a eu une possession largement à l’avantage des joueurs de Paulo Fonseca, alignés dans un système hybride de 3-4-3, mais hormis un poteau de Satriano à la 23e minute, il n’y a rien eu à se mettre sous la dent dans ce premier acte.
Une deuxième mi-temps bien terne
La deuxième mi-temps n’a pas forcément été de meilleure facture pour les Lyonnais. Une domination stérile, des frappes qui ont fui le cadre que ce soit pour Moreira (52e) ou Maitland-Niles (72e) et finalement, un espoir toujours présent au sein de la formation des Pays-Bas. Sur une frappe lointaine, Breum a poussé Descamps à capter en deux temps. Malgré le manque d’allant de son équipe, Paulo Fonseca n’a pas cherché à pousser pour faire le break, faisant son premier changement à la 76e avec l’entrée de De Carvalho à la place de Merah. Sous pression jusqu'à la fin avec une barre de Tolisso (89e), l'OL reprend malgré tout la première place avec 15 points. Les Lyonnais sont d'ailleurs officiellement qualifiés pour les barrages, ce qui n'est pas l'objectif final.
Je crois qu'on s'est davantage fatigués à regarder le match que les joueurs à le disputer.
Avec le retour de Fonseca sur le banc, le retour des changements éclatés ...
On est premier avec une attaque de peintre, un banc de peintre et un coach de peintre, qu'est ce que ca va etre quand on aura une bonne attaque, un grand coach et des remplaçants !
Je te promets, il doit y avoir deux équipes en Europa League qui atteindrait les 32ème de finale de Coupe de France tellement le niveau est faible.
Ouai mais comme tu n'arrête pas de dire qu'on est nul aussi, on fait également parti des nuls et donc du coup c'est une belle victoire en tant que nul alors si je comprend ta logique ?
On n'a rien fait mais on gagne la tête du classement ! Le foot est un sport mystérieux.
C'est encore mieux en L1, ou, en perdant, on a gagné une place au classement...
On est tjrs premier 😅
Merci GAE !
Quelle purge...
La derniere action karabec merite une gifle, y a moreira tout seul a droite.
Commence a m agacer celui la.
Le niveau du match de ce soir est affligeant.
Le 6-0 contre les maccabées ça a fait du bie' au goal average
Mon "pote" au stade : "on se fait ch..er" , je lui ai répondu : moi aussi devant ma télé 😡
Malgré tout, ils ont fini rincés, ça va être folklo dimanche
Petit constat quand même après 6 journées sur nos adversaires :
- le Betis est 4ème
- Bâle est 26ème
- Go Ahead est 28ème
- Salzburg est 31ème
- Utrecht est 32ème
- Tel Aviv est 35ème
En somme, on a quand même joué des équipes très moyennes, sauf le Betis contre qui on a perdu.
On est certes 1ers mais y a pas de grosses perfs...
Faudra faire attention aux Jeunes, ils viennent de battre les lillois quand même.
Le PAOK a fait 3-3, on les reçoit lors de la dernière journée.
Le PAOK a battu Lille également
Sommes leader en ligue Europa, nos fenottes leader ex-aequo en ligue des champions féminine....
Donc, tout va bien ! 😉
Enfin, c'était juste pour mettre une note positive après ce match de très haut niveau...
On a battu une équipe à peine niveau L2, limite nationale, lorient, c'est le Barça a côté
Mais on a été sérieux pour prendre les 3 points
Normal on a tout de meme un effectif pour jouer le titre, faut pas déconner non? 😉
Profitons de jouer l'europe et ce genre d'équipe, bientôt ca pourrait peut etre nous manquer...
Que ce fût dur... des approximations, beaucoup de limites techniques. heureusement que ce n'était que GAE en face qui est certes sauvé 2x par les poteaux.
les Néerlandais y ont cru jusqu'au bout et ils étaient pas loin de concrétiser. je remarque encore une fois ce relâchement incompréhensible et ces attitudes en dents de scie.
côté flop:
-Maitland Niles n'est vraiment pas adroit et ces choix sont souvent discutables
-Fonseca pour son énième tendance à mettre 10 plombes pour faire des remplacements
-Tolisso un cran en dessous de ses standards
-Tagliafico franchement pas ouf sur ce match
côté top:
-satriano toujours aussi combatif
-Morton très juste
-Gomes Rodriguez même pour 3 min de jeu mais je ne suis pas très objectif j'adore ce joueur
Bilan: on a eu le cigare au bord des lèvres jusqu'à la fin contre une équipe qui ne mérite, objectivement sur le papier, absolument pas de provoquer des maux de ventre. l'essentiel est là, les 3 pts, mais va falloir montrer autre chose pour la suite.
un suppo et au lit !
Match laborieux des gones exceptés moreira très actif , et morton au milieu .
Nice n'a remporté aucun de ses 18 derniers matchs en Ligue Europa (3 nuls, 15 défaites), soit la plus longue série sans la moindre victoire pour un club dans la compétition à égalité avec Ludogorets Razgrad de octobre 2019 à décembre 2021 (18- 4 nuls, 14 défaites). #OGCNSCB
Dans le sud, avec Marseille, ces sont de sacrés tocards !
Du hight level
Quelle bouillie les joueurs ont osé nous proposer...
A gerber.
on ne sait pas trop dans quelle compo il a joué , une sorte de gloubi-boulga entre un 433 , 352 ou 4231 ou encore 343 , moreira étant plus souvent devant que derrière
dommage de ne donner encore qu'une minute de temps de jeu à AGR , c'est abscons , qu'en pense cavegone ?
L'ol prend la tête du tournoi , avec 5 victoires en 6 matchs !
Et tout ça avec pas mal de jeunes novices comme merah , carvalho , moreira
et nice est bon dernier avec un joli 6 défaites sur 6 .
Attend oh, calme toi, ya rien de positif ce soir, ta mal lu les commentaires, c'est la crise .