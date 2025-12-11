Actualités
Les supporters lyonnais pour OL - PSG
Les supporters lyonnais pour OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

OL : les virages sanctionnés et fermés en Coupe de France

  • par David Hernandez

    • Ayant utilisé des engins pyrotechniques pour fêter les 75 ans de l’OL contre Nantes, les deux virages du Parc OL ont été sanctionnés d’une fermeture d’un match. La sanction sera effective le dimanche 21 décembre contre le FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France.

    L’encadrement de l’usage des engins pyrotechniques n’ayant pas été renouvelé, l’OL se doutait bien qu’il allait se voir sanctionner après le match contre le FC Nantes, le 30 novembre dernier. Pour les 75 ans du club, les virages nord et sud n’avaient pas manqué de fêter l’anniversaire comme il se devait. Avec de jolis tifos, mais aussi le craquage de plusieurs fumigènes. Cela avait notamment entraîné l’interruption momentanée de la rencontre et ce n’est pas resté sans conséquence. Réunie ce mercredi 10 décembre, la commission de discipline de la LFP a choisi de sanctionner le club et ses deux virages avec une fermeture partielle pour un match.

    Les billets déjà achetés replacés

    Cette décision prenant effet à compter du mardi 16 décembre, elle ne pourra pas s’appliquer pour la venue du Havre ce dimanche. L’OL a d’ailleurs rapidement fait savoir que le match de Coupe de France contre le FC Saint-Cyr Collonges sera impacté par cette sanction avec la fermeture des deux virages. Pour ceux qui avaient déjà réservé leur billet avec l’ouverture de la billetterie se verront replacés. Quoi qu’il en soit, ce duel des voisins le dimanche 21 décembre (21h) ne fera pas le plein au Parc OL.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Go Ahead Eagles : les jeunes de retour dans le groupe

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL : les virages sanctionnés et fermés en Coupe de France 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    L'OL au révélateur de la DNCG ce jeudi 07:30
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes bat Manchester United et valide presque le top 4 10/12/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Manchester United - OL Lyonnes : Wendie Renard sur le banc, Lindsey Heaps dans le 11 10/12/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Go Ahead Eagles : les jeunes de retour dans le groupe 10/12/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Tanner Tessmann serait pisté par la Fiorentina 10/12/25
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL : Rémy Descamps parle de sa blessure et de son retour sur le banc 10/12/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Tactique, Maitland-Niles... Paulo Fonseca s'exprime avant OL - Go Ahead Eagles 10/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Des supporters devant le Parc OL
    OL - Saint-Cyr Collonges : la billetterie lancée, le club organise une initiative solidaire 10/12/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Go Ahead Eagles : Paulo Fonseca à nouveau très prudent 10/12/25
    Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
    Tanner Tessmann et Orel Mangala sont forfaits pour OL - Go Ahead Eagles 10/12/25
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    OL - Go Ahead Eagles : avec Rémy Descamps dans les buts 10/12/25
    Manchester United - OL : un jour spécial pour Melvine Malard 10/12/25
    Les supporters de l'OL face à Reims
    OL - Go Ahead Eagles : beaucoup de Néerlandais, mais une faible affluence à venir ? 10/12/25
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Manchester United - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 10/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : premier duel entre Manchester United et l'OL Lyonnes 10/12/25
    L'OL et Alexandre Aulas associés pour longtemps dans l'évènementiel 10/12/25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes veut relever le défi Manchester United 10/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut