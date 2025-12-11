OL : les virages sanctionnés et fermés en Coupe de France

Ayant utilisé des engins pyrotechniques pour fêter les 75 ans de l’OL contre Nantes, les deux virages du Parc OL ont été sanctionnés d’une fermeture d’un match. La sanction sera effective le dimanche 21 décembre contre le FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France.

L’encadrement de l’usage des engins pyrotechniques n’ayant pas été renouvelé, l’OL se doutait bien qu’il allait se voir sanctionner après le match contre le FC Nantes, le 30 novembre dernier. Pour les 75 ans du club, les virages nord et sud n’avaient pas manqué de fêter l’anniversaire comme il se devait. Avec de jolis tifos, mais aussi le craquage de plusieurs fumigènes. Cela avait notamment entraîné l’interruption momentanée de la rencontre et ce n’est pas resté sans conséquence. Réunie ce mercredi 10 décembre, la commission de discipline de la LFP a choisi de sanctionner le club et ses deux virages avec une fermeture partielle pour un match.

Les billets déjà achetés replacés

Cette décision prenant effet à compter du mardi 16 décembre, elle ne pourra pas s’appliquer pour la venue du Havre ce dimanche. L’OL a d’ailleurs rapidement fait savoir que le match de Coupe de France contre le FC Saint-Cyr Collonges sera impacté par cette sanction avec la fermeture des deux virages. Pour ceux qui avaient déjà réservé leur billet avec l’ouverture de la billetterie se verront replacés. Quoi qu’il en soit, ce duel des voisins le dimanche 21 décembre (21h) ne fera pas le plein au Parc OL.