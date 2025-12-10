Opposés ce mercredi en Ligue des champions, Manchester United et l'OL Lyonnes vont se découvrir. Jamais les deux clubs ne s'étaient rencontrés en match officiel.

Dans sa longue histoire européenne (l'OL Lyonnes s'apprête à jouer son 157e match de coupe d'Europe), voilà un petit nouveau. Institution chez les hommes, Manchester United n'a pas exactement le même prestige chez les femmes. Cependant, les choses ont tendance à s'inverser ces dernières saisons. Troisièmes en 2024-2025, troisièmes actuellement de leur championnat, les Mancuniennes se positionnent comme une force émergente derrière Chelsea et Arsenal.

En Ligue des champions, elles obtiennent d'ailleurs les meilleurs résultats, puisqu'elles occupent le quatrième rang. Ce mercredi (21 heures), Melvine Malard et ses coéquipières vont essayer d'infliger aux Lyonnaises leur première défaite en 2025-2026 afin de remonter au classement. Ce sera l'occasion d'une toute première confrontation entre les Anglaises et les Françaises, car elles ne se sont jamais croisées jusqu'à présent, au contraire du voisin, City (à quatre reprises).

Un top 4 encore loin d'être validé pour l'OL Lyonnes

Un magnifique choc en perspective, les joueuses de Jonatan Giráldez visant ni plus ni moins que la première place. Sachant qu'elles n'ont pas gagné leur rencontre précédente dans la compétition (respectivement une défaite et un match nul), les deux équipes chercheront à relancer la dynamique au Leigh Sports Village, à quelques encablures de Manchester.

Rappelons que les Rhodaniens sont déjà assurées de participer au tour suivant. Le tout sera d'éviter les barrages en terminant dans le top 4. Un succès en Grande-Bretagne y contribuerait largement, alors que le Bayern Munich, cinquième, n'a qu'un point de retard.