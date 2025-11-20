Actualités
Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
L'OL Lyonnes qualifié pour les barrages de la Ligue des champions

  • par Gwendal Chabas

    • Même s'il n'a pas gagné face à la Juventus Turin mercredi (3-3), l'OL Lyonnes a atteint un premier objectif. L'équipe est assurée d'aller a minima en barrages de la Ligue des champions.

    Les joueuses auront sans doute des regrets au vu de la première période et de ce but refusé à Jule Brand à la dernière seconde. Néanmoins, porté par certaines individualités et par sa force de caractère, l'OL Lyonnes a su revenir de 3-0 à 3-3 contre la Juventus Turin mercredi. Un point qui pourrait compter au moment de lutter pour le top 4 de la phase de classement de la Ligue des champions.

    Car l'objectif des Fenottes est bien d'éviter les barrages. En effet, une manche supplémentaire s'est intercalée dans cette nouvelle formule entre les formations classées de la 5e à la 12e place. Actuellement, les championnes de France sont en tête. Mais le FC Barcelone peut ravir cette position ce jeudi après le choc face à Chelsea. En cas de victoire, ce seront les Anglaises qui prendraient les commandes à la différence de buts.

    Deux rencontres pour aller directement en quarts

    En attendant, les coéquipières de Wendie Renard savent qu'elles ont composté leur billet pour la suite, indique l'UEFA. Il leur reste deux rencontres à négocier contre Manchester United et l'Atlético de Madrid pour faire mieux. Elles disputeront au minimum ce "8e de finale", en espérant surtout accéder directement aux quarts de finale. Ce qui est loin d'être fait.

