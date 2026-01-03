OL : week-end de repos à l'académie

Avant un gros week-end les 10 et 11 janvier, ces samedi 3 et dimanche 4 janvier seront plus calmes pour l'académie lyonnaise. Il n'y a pas de match prévu pour les principales équipes.

Il faudra être affuté pour suivre le prochain week-end de l'OL. Un immense programme vous attend, avec toutes les équipes sur le pont, jusqu'au 16e de finale de Coupe de France à Lille le dimanche 11 janvier (21 heures). Avant cela, vous aurez pu assister à un derby pour l'OL Lyonnes à Saint-Étienne (14h30), ainsi qu'à des rencontres des différentes coupes pour les U18 masculins et féminines.

Pour les supporters lyonnais, il reste encore un peu de temps afin de s'y préparer. En effet, seuls les hommes de Paulo Fonseca seront sur le pont ce samedi. Toutes les autres équipes rhodaniennes, en particulier à l'académie, seront au repos. Pour les jeunes, les championnats reprendront leurs droits le 18 janvier, sauf pour la réserve masculine. Elle retrouvera la compétition le 10 janvier face à Alès.

Des tournois pour les U12-U13

Deux petites exceptions toutefois, avec les U12 et U13 qui participeront à des tournois Belleville-en-Beaujolais, Guilherand-Granges (Ardèche) et à Neuville-sur-Saône. Un beau programme pour ces 3 et 4 janvier rappelé par Borgia_OL, très au fait du centre de formation lyonnais.