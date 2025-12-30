Le 11 janvier prochain, l'OL affrontera Lille en 16es de finale de la Coupe de France. Jérémy Stinat sera aux commandes de ce choc entre Ligue 1.

Un sacré morceau pour l'OL. En 16es de finale de la Coupe de France, il devra se rendre à Lille. Le tirage au sort, effectué le 21 décembre dernier, n'a pas gâté les hommes de Paulo Fonseca. Après la qualification contre le voisin Saint-Cyr Collonges en 32es (3-0), le niveau va s'élever d'un coup pour l'Olympique lyonnais.

L'affiche aura lieu le dimanche 11 janvier, à 21 heures. Elle sera diffusée sur beIN Sports. Jérémy Stinat, un arbitre expérimenté, dirigera ce déplacement chez les Lillois de Bruno Genesio. Il a déjà officié lors de plus de 120 rencontres de Ligue 1 et 70 parties de Ligue 2.

Arbitre du match PFC - OL en octobre

Dans sa carrière, il a croisé à 9 reprises la route des septuples champions de France. Dont une fois cette saison, lors du duel contre le Paris FC le 29 octobre dernier (3-3). Il avait successivement exclu Abner puis Thibault De Smet. En 2024-2025, il était aussi aux commandes des matchs face à Lens (1-2), Montpellier (1-0) et Auxerre (2-2).

Au stade Pierre-Mauroy, monsieur Stinat aura pour adjoints à la touche Christophe Mouysset et Steven Torregrossa. La Var n'est pas active pour ce tour de Coupe de France. Quant au quatrième arbitre, chargé d'annoncer le temps additionnel et de valider les changements, nous retrouverons Karim Abed.