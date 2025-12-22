Actualités
Coupe de France : Lille - OL aura lieu le 11 janvier à 21 heures

  • par Gwendal Chabas

    • Nous connaissons désormais la programmation des 16es de finale de la Coupe de France. L'OL défiera Lille le 11 janvier à 21 heures.

    Il y aura probablement moins de polémiques après cette programmation des 16es de finale de la Coupe de France. Moins de 24 heures après le tirage au sort et la qualification de l'OL aux dépens du FC Saint-Cyr Collonges (3-0), la FFF a dévoilé le calendrier de ce nouveau tour. Sachant que l'Olympique lyonnais savait déjà qu'il voyagerait à Lille dans le choc du week-end.

    Match sur beIN Sports

    Le rendez-vous entre les deux écuries européennes est prévu le dimanche 11 janvier à 21 heures. Mais contrairement au derby face aux pensionnaires de Régional 1, les Rhodaniens ne clôtureront pas les 16es de finale (Bayeux - OM sera le 13 janvier). BeIN Sports, diffuseur principal de la compétition, retransmettra la rencontre. Par ailleurs, les deux formations se retrouveront peu de temps après, à Décines cette fois-ci, pour la 20e journée de Ligue 1 (1er février 15 heures).

    La confrontation en coupe arrivera une semaine après le déplacement des Rhodaniens à Monaco (le samedi 3 janvier à 17 heures), et avant la réception de Brest. Cette dernière se tiendra le dimanche 18 janvier à 20h45. Le tirage au sort des 8es de finale, lui, se déroulera le mardi 13 janvier.

