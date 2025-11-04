Après leur match de dimanche (0-0), l'OL et Brest s'affronteront dans un peu plus de deux mois. Rendez-vous le 18 dimanche janvier pour la clôture de la 18e journée de Ligue 1.

Décidément, la LFP trouve que les confrontations entre l'OL et Brest valent bien un prime time. Pourtant, et pour une raison bien particulière, l'affiche de dimanche entre les deux formations n'a pas eu de quoi faire lever les foules. En sera-t-il de même le dimanche 18 janvier 2026 ? On n'espère pas pour le spectacle. Lors de la 18e journée de Ligue 1, les deux formations se retrouveront, deux mois et demi après leur duel de la 11e journée.

Nouvel enchaînement dimanche - jeudi pour l'OL

Il s'agira du début de la phase retour du championnat. La rencontre se tiendra encore une fois à 20h45, en clôture de ce week-end de football. Elle sera retransmise par la plateforme Ligue 1+. Les Lyonnais seront presque dans les mêmes conditions que le 0-0 du 2 novembre, puisqu'il faudra enchaîner avec un déplacement en Suisse, chez les Young Boys le jeudi suivant (22/01).

Paulo Fonseca pourra-t-il compter sur sa charnière Clinton Mata - Moussa Niakhaté pour ce match ? Si les deux hommes, occupés à disputer la CAN, s'arrêtent avant les demi-finales, c'est une possibilité. Dans le cas contraire, ils manqueront à l'appel. La petite finale est prévue le 17 janvier, et la grande finale le lendemain. Et cela aura, au vu des performances de ces deux joueurs, beaucoup d'importance sur cette partie contre les Finistériens.