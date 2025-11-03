Malgré 0,18xG, l’OL "aurait peut-être pu faire mieux" à Brest

En infériorité numérique pendant 80 minutes, l’OL n’a laissé que peu d’occasions à Brest. Avec d’autres solutions, Jorge Maciel estime que son équipe aurait peut-être pu ramener autre chose qu’un point.

À la vue du scénario, les Lyonnais s’en contentent. Ils n’étaient certainement pas venus à Brest pour un partage des points, mais l’exclusion d’Hans Hateboer a fini de faire revoir les plans initiaux. À dix contre onze dès la 7e minute de jeu, l’OL n’a pas eu d'autre choix que de subir. Enfin surtout en deuxième mi-temps, car dans le premier acte, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont impressionné par leur maitrise technique. Seulement, tout s’est encore compliqué une fois le ballon aux abords de la surface brestoise. "On a quand même eu de la maîtrise à dix contre onze dans un stade dans lequel on avait perdu la saison dernière à onze contre onze", a noté Jorge Maciel.

Maciel : "On doit être fiers de ce résultat"

Le retour des vestiaires a été un peu plus compliqué avec des Brestois bien plus incisifs et des organismes qui commençaient logiquement à tirer. Mais, d’un seul homme, l’OL a réussi à faire front pour ne pas rompre. Si le ballon a beaucoup végété dans la surface rhodanienne, la défense n’a laissé que des miettes. Un point positif pour le staff, bien content de voir Dominik Greif avoir la main ferme sur son face-à-face avec Labeau-Lascary. "On a su garder la stabilité, on a eu de la maitrise et c’est ce qu’il faut retenir. On doit être fier de ce résultat, même si on n’est pas totalement content car l’OL joue toujours pour gagner."

Avec seulement 0,18 expected goal, il aurait fallu en faire un peu plus offensivement pour gagner, mais il y avait quand même un point de regret après la rencontre. "On aurait peut-être pu faire mieux, car Brest n’a pas eu non plus beaucoup de possibilités."