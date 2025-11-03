Brest - OL (0-0) : "Un état d’esprit différent de Rennes ou Paris FC"

Auteur d’un arrêt salvateur en deuxième mi-temps, Dominik Greif a évité une deuxième désillusion à l’OL. Le gardien a apprécié l’état d’esprit lyonnais à Brest après le rouge d’Hans Hateboer.

Il restait sur une prestation bizarre. En milieu de semaine, Dominik Greif s’était attiré quelques critiques suite aux trois buts encaissés par l’OL sur la pelouse du Paris FC et à cette statistique montrant qu’il n’avait fait aucun arrêt. Lui-même a concédé dimanche soir à Brest que "le dernier match a été terrible avec trois buts et aucun arrêt." Sa cote de popularité auprès des supporters rhodaniens a certainement dû remonter en flèche après le nul en Bretagne (0-0). Si l’OL a plié sans rompre, c’est avant tout grâce à l’effort collectif, mais le Slovaque a réussi à se montrer décisif quand il le fallait. À la 27e minute sur une double occasion d’Ajorque et Mboup, mais surtout à la 82e minute, en se couchant rapidement sur un tir de Labeau Lascary. "Je suis très heureux de ce clean sheet. Ce dimanche soir, c’était difficile, mais c’est la récompense de ne pas avoir cédé."

"Important pour la construction de l'équipe"

Réduit à dix dès la 7e minute, l’OL aurait pu voler en éclats sur ce nouveau coup du sort. Les évènements passés ont montré que l’adaptation à des vents contraires n'était pas forcément la force de cette équipe. Pendant 80 minutes, elle a donné tort avec notamment une demi-heure à maitriser les débats, avant de puiser physiquement. Un état d’esprit souligné par Greif. "À Paris, après l’exclusion, la suite a été terrible. Ce soir, on a bien mieux tenu. On a vu de la combativité, un état d’esprit impeccable, qu’on n’a pas forcément eu dans les mêmes circonstances à Rennes ou Paris. C’est important pour la construction de l’équipe."

À défaut de ramener trois points de son voyage breton, l’OL se satisfera de sa force collective. Mais, à l’avenir, il faudra peut-être éviter de se tirer des balles dans le pied soi-même.