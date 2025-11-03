Brest - OL (0-0) : "Un état d’esprit différent de Rennes ou Paris FC"

Auteur d’un arrêt salvateur en deuxième mi-temps, Dominik Greif a évité une deuxième désillusion à l’OL. Le gardien a apprécié l’état d’esprit lyonnais à Brest après le rouge d’Hans Hateboer.
Il restait sur une prestation bizarre. En milieu de semaine, Dominik Greif s’était attiré quelques critiques suite aux trois buts encaissés par l’OL sur la pelouse du Paris FC et à cette statistique montrant qu’il n’avait fait aucun arrêt. Lui-même a concédé dimanche soir à Brest que "le dernier match a été terrible avec trois buts et aucun arrêt." Sa cote de popularité auprès des supporters rhodaniens a certainement dû remonter en flèche après le nul en Bretagne (0-0). Si l’OL a plié sans rompre, c’est avant tout grâce à l’effort collectif, mais le Slovaque a réussi à se montrer décisif quand il le fallait. À la 27e minute sur une double occasion d’Ajorque et Mboup, mais surtout à la 82e minute, en se couchant rapidement sur un tir de Labeau Lascary. "Je suis très heureux de ce clean sheet. Ce dimanche soir, c’était difficile, mais c’est la récompense de ne pas avoir cédé."
"Important pour la construction de l'équipe"
Réduit à dix dès la 7e minute, l’OL aurait pu voler en éclats sur ce nouveau coup du sort. Les évènements passés ont montré que l’adaptation à des vents contraires n'était pas forcément la force de cette équipe. Pendant 80 minutes, elle a donné tort avec notamment une demi-heure à maitriser les débats, avant de puiser physiquement. Un état d’esprit souligné par Greif. "À Paris, après l’exclusion, la suite a été terrible. Ce soir, on a bien mieux tenu. On a vu de la combativité, un état d’esprit impeccable, qu’on n’a pas forcément eu dans les mêmes circonstances à Rennes ou Paris. C’est important pour la construction de l’équipe."
À défaut de ramener trois points de son voyage breton, l’OL se satisfera de sa force collective. Mais, à l’avenir, il faudra peut-être éviter de se tirer des balles dans le pied soi-même.
On est tombé surtout sur une équipe brestoise très faiblarde,ça nous a permis de sauvé les meubles.
Rien a voir avec l'état d'esprit , qui était le même sur les autres matchs , contrairement à ce que dit le staff et certains joueurs .
C'est simplement du au fait que Brest est une équipe de bas de tableau , très limitée et qui va lutter pour ne pas descendre , et à l'organisation de l'équipe qui est restée équilibrée sans sacrifier l'aspect offensif , ça aide à mieux défendre ( moreira par ex à beaucoup défendu , idem satriano qui a couru pour défendre essentiellement ) .
Croire qu'on a fait ce nul parce que l'état d'esprit était meilleur est une grosse erreur d'analyse , mais c'est celle que va faire le staff hélas , ce qui fait qu'on reproduira les mêmes erreurs quand on rencontrera une équipe bien meilleure que ces pales brestois .
Juste ne pas oublier que le mental était là- bien des équipes supérieures lorsqu'elles subissent le coup du sort d'une expulsion se désagrègent mentalement et sont punis
Brest aurait du se sentir fort en supériorité numérique même si ce n'est pas le PSG dans ses lignes sauf qu'ils ont trouvés devant eux 10 bonhommes soudés et assez bien organisés pour faire front
Parfois je repense a ceux de Bourgoin aujourd'hui c'est le jour et la nuit dans le vouloir du résultat
Le sum d’Eric Roy est toujours aussi savoureux 😁
https://www.foot01.com/ol/ol-tolisso-le-blesse-imaginaire-brest-est-fou-de-rage
@juni38 pour moi Brest n’est pas une équipe de bas de tableau. Plutôt milieu.
Par contre Lorient Metz Angers Auxerre déjà plus.
Pour moi aussi l’état d’esprit a été bon hier, ils auraient pu mais ils n’ont rien lâché.
Hello , c'est le Brest le plus faible que j'ai jamais vu depuis longtemps .
Pour moi ils seront candidats à la relégation .
L'état d'esprit , il est bon depuis cet été , ça n'est pas nouveau .
Ils ont laissé filé des points parce que l'équipe était destructurée ou avec des joueurs qui les sabordaient ( Kluivert , Amn ) .
Hier on se fait hara kiri encore tout seul , avec ce rouge inutile .
Et on ne parle pas de tous les penos ratés ...
Peu importe, quand on joue à 10 contre 11 c’est difficile ! Je trouve que ce résultat est bon! Ce qui est mauvais ce sont les derniers recrutements de l OL!..,,
Ils ont la meme equipe que l'an dernier quand ils faisaient des résultats en C1, je pense qu'ils arrivent au bout de l'aventure avec Roy plutot.
OK l'État d'esprit défensif était bon. Après comme roy j'en ai marre des simulations "intelligentes" de tolisso. OK ça rapporte des fautes et tout ce qui va avec. Mais franchement ça reste du cinéma 90% du temps et ça me saoule. On a pas besoin de ça pour gagner. Et je pense qu'il y'a une différence entre l'intelligence de jeu et le vice. Je vois aucun commentaire qui dénonce cette manière qu'à tolisso de hurler à la mort et de se rouler par terre a chaque contact. C'est un excellent joueur et il vaut mieux que ça.