Paris FC - OL (3-3) : Greif passeur décisif mais…

Pour la première fois depuis presque dix ans, un gardien de l’OL s’est mué en passeur décisif. Mais dans ce Paris FC - OL (3-3), Dominik Greif a encaissé trois buts, sans effectuer le moindre arrêt.

C’est une de ces soirées qu’il est difficile à expliquer. Mercredi soir, Dominik Greif a passé de nombreuses minutes assez tranquille. Aucun arrêt à faire, chose qui n’était plus arrivée à l’OL depuis mars 2024 et un nul à Lorient avec Anthony Lopes dans le but. Seulement, à la différence du Portugais, au bout du compte, le Slovaque est allé chercher par trois fois le ballon dans ses filets. Malgré son double mètre, Greif n’a pas eu la détente assez longue pour sortir le ballon enroulé de Kebbal, avant d’être surpris par le tir contré par Morton et qui l’a lobé. Se pose la question de la responsabilité de l’ancien de Majorque sur ces buts encaissés alors que, comme l’OL, il s’attendait à vivre une soirée paisible.

Quatrième portier lyonnais décisif au 21e siècle

Elle avait d’ailleurs parfaitement commencé à la 6e minute. Sur une passe en retrait de Clinton Mata, Greif avait trouvé le moyen d’envoyer Corentin Tolisso dans la profondeur, malgré le pressing du Paris FC. Un long ballon qui s’est transformé en une passe décisive pour son capitaine. Il fallait remonter à août 2016 pour trouver trace d’un gardien lyonnais décisif en compétitions officielles. Anthony Lopes avait alors trouvé Alexandre Lacazette dans la victoire 3-0 à Nancy pour la première journée de Ligue 1.