Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sulc, Moreira et Hateboer en séance dédicaces à l’OL Store de Décines

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce mercredi 17 décembre, trois joueurs de l’OL vont à la rencontre de leurs fans avec une séance dédicaces organisée à la boutique de Décines. Les hommes forts que sont Pavel Sulc et Afonso Moreira seront de la partie.

    Il risque d’y avoir un peu de monde mercredi en début d’après-midi du côté de la boutique de l’OL à Décines. À quelques jours du dernier match de l’année contre le FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France, trois joueurs lyonnais vont se prêter au jeu des dédicaces pendant une heure. Le hasard a plutôt bien fait les choses concernant l’identité de ces trois individus. De 13h30 à 14h30, Pavel Sulc et Afonso Moreira vivront leur premier bain de foule en dehors du Parc OL et cela devrait attirer du monde.

    Entrée gratuite pour les supporters

    Les deux joueurs offensifs sont en grande forme en ce moment, à l’image de leurs matchs contre Go Ahead Eagles et Le Havre, et deviennent petit à petit les chouchous du public lyonnais. Pour cette dernière séance dédicaces de l’année 2025, Hans Hateboer accompagnera ses deux coéquipiers. Le Néerlandais a connu sa troisième titularisation en Ligue 1 dimanche après-midi contre le HAC et va devoir user de stratagème auprès des jeunes supporters pour ne pas se faire voler la vedette par Sulc et Moreira, mercredi après-midi.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - lun 15 Déc 25 à 17 h 43

      Avant, je fréquentais ces séances de dédicaces, j'ai de belles photo, à la boutique près de Tola Vologe avec Lotta, Camille et Lara Dickenmann , souvenirs, souvenirs 😍
      Et puis la chasse aux photos des joueurs à la sortie des entrainements à Tola Vologe

      Signaler

