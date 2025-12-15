OL - TKYDG : émission spéciale avec le FC Saint-Cyr Collonges en direct

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" reçoit le club du FC Saint-Cyr Collonges pour une émission spéciale Coupe de France. L'heure sera également au bilan de la première partie de saison de l'OL.

    Dernière émission de l'année 2025 ce lundi soir pour "Tant qu'il y aura des Gones" et il va y avoir des choses à dire. L'équipe autour de Razik Brikh décryptera la victoire de l'OL contre Le Havre, tout en faisant le bilan de cette première partie de saison. Nicolas Puydebois et Enzo Reale donneront leurs tops et leurs flops de la mi-saison. Toutefois, l'actualité chaude concernera avant tout le 32e de finale de Coupe de France avec le derby lyonnais contre le FC Saint-Cyr Collonges.

    Le club amateur sera à l'honneur à partir de 19h avec la présence de Clément Guillot. Supporter de l'OL quand il ne l'affronte pas, l'entraîneur de Régional 1 viendra raconter ses anecdotes lyonnaises mais aussi une partie de son plan pour contrer la formation de Paulo Fonseca.

    Retrouvez cette émission en direct lundi à 19h 

