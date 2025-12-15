Coupe de France U18 : ça passe très largement pour l’OL Lyonnes

Pour son entrée en lice, l’OL Lyonnes n’a laissé aucune chance à Nîmes en 32es de finale de la Coupe de France U18. Les Lyonnaises ont inscrit la bagatelle de quinze buts, sans en encaisser un seul.

Elles ont déjà réussi le tour de force de s’offrir dix victoires sur dix matchs lors de la première phase de poule du championnat U19. Vont-elles également se balader en Coupe de France U18 ? Le premier tour pour les joueuses de l’OL Lyonnes n’a été qu’une formalité. Et encore le mot est faible, tant il n’y a pas eu match dimanche après-midi à Nîmes. Pour leur entrée en lice dans cette nouvelle coupe, les Lyonnaises ont gagné 15-0 contre le club nîmois !

Dix buteuses différentes et un csc

Les garçons avaient fait fort contre le Racing Besançon avec un succès 6-0 en Gambardella. Les filles ont donc fait encore mieux dans le même temps. En menant 5-0 après seulement dix-sept minutes de jeu, le suspense était fini depuis un moment déjà. Sur ces quinze buts, dix joueuses de l’OL Lyonnes se sont illustrées, avec une mention spéciale pour le triplé de Rym Maali, remplaçante au coup d’envoi et qui est entrée à la pause. Le tirage au sort des 16es de finale aura lieu ce mardi 16 décembre à 12h.