OL : Paulo Fonseca sous le charme d’Afonso Moreira

Auteur d’une nouvelle passe décisive contre Le Havre, Afonso Moreira a encore marqué des points à l’OL. Paulo Fonseca ne peut que se montrer élogieux envers son compatriote.

Personne ne l’attendait à ce niveau, du moins pas aussi rapidement. En l’espace de moins de deux mois, Afonso Moreira a connu une ascension fulgurante à l’OL. Remplaçant à son arrivée dans la capitale des Gaules après avoir avant tout connu la réserve du Sporting Portugal, l’ailier a fait preuve de patience. Conscient d’avoir une chance presque inespérée de rejoindre un club comme l’OL grâce aux soucis financiers lyonnais, Moreira y est allé étape par étape. Une mentalité qui a rapidement séduit dans le vestiaire.

Alors que le profil du joueur aurait pu le faire passer pour un élément pensant avant tout à lui. Avec quatre passes décisives en Ligue 1, il montre tout le contraire. Une ascension fulgurante qui surprend jusqu’à son entraîneur. "Je connais bien le Portugal (le marché) mais lui, je ne le connaissais pas, avouait Paulo Fonseca. C'était un jeune joueur qui n'a jamais évolué à ce niveau. Il avait peut-être disputé un seul match avec l'équipe A du Sporting. C'était pour le futur de l'OL. La vérité, c'est qu'en l'absence de Malick, on a eu besoin de le faire jouer. Et sa réponse sur le terrain a vraiment été très positive."

Une nouvelle concurrence avec Fofana ?

Saluant le travail de la cellule de recrutement dirigée par Benjamin Charier, Fonseca se satisfait d’avoir vu son jeune ailier répondre présent. Car en le lançant dans le grand bain, il y avait une très grosse part d’inconnu pour un joueur qui n’avait aucune référence au plus haut niveau. Plus intelligent dans ses choix, Afonso Moreira est sur une très bonne lancée et c’est tout un secteur offensif qui en profite au présent et dans le futur. "Je pense qu'Afonso est aujourd'hui un joueur important pour nous, confirmait Fonseca. Il peut rivaliser avec Malick Fofana. Quand on a commencé, Malick était à un autre niveau. Afonso s'est élevé à ce stade. Je suis satisfait d'avoir ces deux joueurs à disposition. C'est bon pour l’équipe."

Manquant actuellement de gâchette sur la ligne d’attaque, Paulo Fonseca a certainement hâte d’être en février pour faire jouer une concurrence qui risque de faire tourner les têtes adverses.