Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
Wendie Renard lors d’OL – FC Barcelone (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

OL Lyonnes : pourquoi Wendie Renard n'a pas joué les 2 derniers matchs

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • C'est assez rare pour être souligné, mais Wendie Renard n'a pas disputé les deux dernières affiches de l'OL Lyonnes. Une histoire de gestion, mais aussi pour voir Alice Sombath à l'œuvre.

    Cette saison, Wendie Renard a participé à 9 des 14 affiches de l'OL Lyonnes, toutes compétitions confondues. Mais, et c'était une petite surprise, elle est restée sur le banc mercredi contre Manchester United (0-3). Sachant qu'elle n'était déjà pas dans le groupe à Dijon le week-end passé (0-3). La footballeuse de 35 ans a donc manqué, par choix, les deux dernières sorties de sa formation.

    Y avait-il une raison particulière à cela ? Pas réellement selon Jonatan Giráldez, qui souhaitait surtout voir en action une autre défenseure. "Je voulais donner une opportunité à Alice (Sombath) car elle était en forme récemment, soulignait l'entraîneur espagnol vendredi. Son évolution est importante et c'est capital de lui offrir cette chance puisque la saison est très longue. Cela augmente les possibilités de l'équipe et la concurrence."

    Pour Giráldez, "c'est une gestion intelligente"

    Wendie Renard pourrait retrouver un rôle de titulaire ce samedi au Havre (17 heures), Ingrid Engen étant ménagée. N'aura-t-elle pas besoin de temps pour reprendre du rythme, alors qu'elle ne compte pas la moindre apparition depuis le 22 novembre face à Strasbourg ? "Je ne pense pas que ça posera un problème. Lors des entraînements, l'intensité est très haute. Après la précédente trêve internationale, elle était parmi les plus gros temps de jeu. En matière de planification pour le reste de l'année, je pense que c'est une gestion intelligente de la joueuse. Puis, il reste encore trois rencontres d'ici à la coupure hivernale, rappelait son coach. La répartition des minutes est donc fondamentale actuellement."

    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - sam 13 Déc 25 à 13 h 06

      Pourquoi ne dit il pas que Sombath est la future remplaçante de Wendie , cette dernière n'est plus une gamine pour comprendre qu'elle n'est plus le futur des fenottes , je préfère la franchise a une vague grotesque de diplomatie......
      Mais il peut lui rajouter qu'elle a encore des services à nous rendre , comme elle a toujours sa grosse expérience elle répondra présente pour le bien du club et son image...........

      Signaler
      1. isabielle
        isabielle - sam 13 Déc 25 à 13 h 13

        Salut brad,
        c'est peut être pour ne pas trop conforter Alice... même si ce n'est pas une fille à prendre le melon et sans doute pour laisser Tarciane penser qu'elle peut l'être aussi... va savoir ?

        Signaler
    2. isabielle
      isabielle - sam 13 Déc 25 à 13 h 08

      Les propos du coach sont très clairs concernant Wendie.
      Les fans que nous sommes ont bien vu la progression de Alice en DC... ce qui, pour l'instant, pousse Tarciane en latérale.... écépaplumal ! 😉

      Signaler

