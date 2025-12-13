C'est assez rare pour être souligné, mais Wendie Renard n'a pas disputé les deux dernières affiches de l'OL Lyonnes. Une histoire de gestion, mais aussi pour voir Alice Sombath à l'œuvre.

Cette saison, Wendie Renard a participé à 9 des 14 affiches de l'OL Lyonnes, toutes compétitions confondues. Mais, et c'était une petite surprise, elle est restée sur le banc mercredi contre Manchester United (0-3). Sachant qu'elle n'était déjà pas dans le groupe à Dijon le week-end passé (0-3). La footballeuse de 35 ans a donc manqué, par choix, les deux dernières sorties de sa formation.

Y avait-il une raison particulière à cela ? Pas réellement selon Jonatan Giráldez, qui souhaitait surtout voir en action une autre défenseure. "Je voulais donner une opportunité à Alice (Sombath) car elle était en forme récemment, soulignait l'entraîneur espagnol vendredi. Son évolution est importante et c'est capital de lui offrir cette chance puisque la saison est très longue. Cela augmente les possibilités de l'équipe et la concurrence."

Pour Giráldez, "c'est une gestion intelligente"

Wendie Renard pourrait retrouver un rôle de titulaire ce samedi au Havre (17 heures), Ingrid Engen étant ménagée. N'aura-t-elle pas besoin de temps pour reprendre du rythme, alors qu'elle ne compte pas la moindre apparition depuis le 22 novembre face à Strasbourg ? "Je ne pense pas que ça posera un problème. Lors des entraînements, l'intensité est très haute. Après la précédente trêve internationale, elle était parmi les plus gros temps de jeu. En matière de planification pour le reste de l'année, je pense que c'est une gestion intelligente de la joueuse. Puis, il reste encore trois rencontres d'ici à la coupure hivernale, rappelait son coach. La répartition des minutes est donc fondamentale actuellement."