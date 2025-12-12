Actualités
Les joueurs de l'OL avec Fonseca
Les joueurs de l’OL avec Fonseca (@UEFA)

Fonseca (OL) : "La DNCG ? Un sentiment positif pour plus de solutions au mercato"

  • par David Hernandez

    • Au lendemain de la décision de la DNCG d'assouplir un peu les sanctions en vue du mercato hivernal, Paulo Fonseca a accueilli ce message avec le sourire. Même si pour le mercato, cela ne change pas forcément la donne avec la sanction de l’UEFA.

    Ils s’attendaient à voir la sanction de juillet être maintenue pour six mois supplémentaires. Finalement, jeudi soir, les dirigeants de l’OL ont reçu une belle surprise avec le communiqué de la DNCG. Certes, ils ne sont toujours pas libres de leurs faits et gestes, mais l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts prononcé il y a six mois a été réduit à la simple question des salaires. Cela reste un poids de taille à l’approche du mercato hivernal. Mais cet assouplissement traduit aussi le bon travail réalisé par les équipes de Michele Kang pour retrouver un peu de confiance aux yeux de la DNCG. "C’est un sentiment positif, cela prouve que le club travaille dans le bon sens", s’est réjoui Paulo Fonseca, ce vendredi midi.

    "Nous savons que notre effectif est court"

    Est-ce que cet allègement peut changer foncièrement le mercato de l’OL à compter du 1er janvier prochain ? Dans les faits, pas vraiment puisque le club reste soumis à des sanctions européennes dans le même temps. Suite à l’accord trouvé avec l’UEFA pour pouvoir participer à la Ligue Europa, le club ne peut pas dépenser à tout va et va donc devoir encore et toujours user de malice pour se renforcer. Car cela reste une priorité, comme l’a rappelé Paulo Fonseca, après qu'il a concédé que son effectif ne lui permettait pas de pouvoir faire tous les changements qu’il souhaitait, comme jeudi soir en Ligue Europa. "Nous savons que notre équipe est courte. Nous avons besoin de plus de solutions."

    Le Portugais a donc insisté sur la nécessité de recruter, tout en s'ajustant aux contraintes auxquelles fait face l’OL pour cet hiver. "Il sera important de bien récupérer les joueurs qui sont actuellement blessés comme Malick (Fofana) et Ernest (Nuamah). Nous avons toujours la possibilité d'apporter de nouveaux joueurs, et nous en sommes à travailler pour avoir plus de solutions dans le futur." Reste à savoir à quel prix dans le sens inverse avec des départs qui seront presque obligatoires.

    à lire également
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - Le Havre : Mangala et Tessmann toujours absents

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Fonseca (OL) : "La DNCG ? Un sentiment positif pour plus de solutions au mercato" 14:00
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - Le Havre : Mangala et Tessmann toujours absents 13:16
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Kluivert de retour à l'entraînement 12:30
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    L’OL devient le club français le plus victorieux en Ligue Europa 11:45
    Afonso Moreira (OL)
    OL - Go Ahead Eagles (2-1) : Moreira a dû appréhender un poste "différent" 11:00
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Mata après OL - Go Ahead Eagles : "On a baissé d'intensité en deuxième mi-temps" 10:15
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    OL - Go Ahead Eagles (2-1) : du repos et vite ! 09:30
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca regrette "le manque de réalisme" de l’OL contre Go Ahead Eagles 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    Kang et l’OL se félicitent de l’allégement des mesures de la DNCG 08:00
    Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad
    Mercato : Benzema s’exprime sur un possible retour à l’OL 07:30
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : l’OL officiellement qualifié pour les barrages 11/12/25
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    OL - Go Ahead Eagles (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir 11/12/25
    Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
    L'OL s’offre Go Ahead Eagles sans être flamboyant (2-1) 11/12/25
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    L'OL revient à quatre derrière contre Go Ahead Eagles 11/12/25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    DNCG : l'OL sera sous encadrement salarial 11/12/25
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    Académie : l'OL poursuit ses rencontres avec les clubs partenaires 11/12/25
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Ligue des champions féminine : un nul suffit à l’OL Lyonnes contre l’Atlético 11/12/25
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca dédramatise la situation actuelle 11/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut