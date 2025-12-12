Au lendemain de la décision de la DNCG d'assouplir un peu les sanctions en vue du mercato hivernal, Paulo Fonseca a accueilli ce message avec le sourire. Même si pour le mercato, cela ne change pas forcément la donne avec la sanction de l’UEFA.

Ils s’attendaient à voir la sanction de juillet être maintenue pour six mois supplémentaires. Finalement, jeudi soir, les dirigeants de l’OL ont reçu une belle surprise avec le communiqué de la DNCG. Certes, ils ne sont toujours pas libres de leurs faits et gestes, mais l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts prononcé il y a six mois a été réduit à la simple question des salaires. Cela reste un poids de taille à l’approche du mercato hivernal. Mais cet assouplissement traduit aussi le bon travail réalisé par les équipes de Michele Kang pour retrouver un peu de confiance aux yeux de la DNCG. "C’est un sentiment positif, cela prouve que le club travaille dans le bon sens", s’est réjoui Paulo Fonseca, ce vendredi midi.

"Nous savons que notre effectif est court"

Est-ce que cet allègement peut changer foncièrement le mercato de l’OL à compter du 1er janvier prochain ? Dans les faits, pas vraiment puisque le club reste soumis à des sanctions européennes dans le même temps. Suite à l’accord trouvé avec l’UEFA pour pouvoir participer à la Ligue Europa, le club ne peut pas dépenser à tout va et va donc devoir encore et toujours user de malice pour se renforcer. Car cela reste une priorité, comme l’a rappelé Paulo Fonseca, après qu'il a concédé que son effectif ne lui permettait pas de pouvoir faire tous les changements qu’il souhaitait, comme jeudi soir en Ligue Europa. "Nous savons que notre équipe est courte. Nous avons besoin de plus de solutions."

Le Portugais a donc insisté sur la nécessité de recruter, tout en s'ajustant aux contraintes auxquelles fait face l’OL pour cet hiver. "Il sera important de bien récupérer les joueurs qui sont actuellement blessés comme Malick (Fofana) et Ernest (Nuamah). Nous avons toujours la possibilité d'apporter de nouveaux joueurs, et nous en sommes à travailler pour avoir plus de solutions dans le futur." Reste à savoir à quel prix dans le sens inverse avec des départs qui seront presque obligatoires.