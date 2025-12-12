OL - Le Havre : Mangala et Tessmann toujours absents

Après la rencontre contre Go Ahead Eagles, Paulo Fonseca ne déplore pas de nouveaux absents. L’entraîneur de l’OL ne peut malgré tout pas compter sur Orel Mangala et Tanner Tessmann, toujours blessés.

L’OL a fini la rencontre de Ligue Europa exténué et Paulo Fonseca a concédé que les heures séparant ce match contre Go Ahead Eagles et celui du Havre dimanche (15h) allaient avant tout servir "à du repos, du repos et de la vidéo". Ce vendredi matin, les titulaires de jeudi soir n’ont d’ailleurs pas pris part à la séance collective, se contentant d’un travail en salle et de soins. Toutefois, malgré la fatigue affichée, l’OL ne déplore pas de nouveaux blessés, hormis ceux de longue date que sont Malick Fofana et Ernest Nuamah. Déjà absents à Lorient puis en Coupe d’Europe, Orel Mangala et Tanner Tessmann ne seront toujours pas disponibles pour ce dernier match de Ligue 1 de l’année 2025. "Orel et Tanner ne sont pas encore prêts. Nous avons aussi Ainsley (Maitland-Niles) qui est suspendu", a fait le point le coach portugais.

Tolisso ne sera pas remplaçant contre Le Havre

Avec le rouge de l’Anglais, Hans Hateboer devrait logiquement occuper le couloir droit de la défense, qui retrouve une force vive. En effet, comme observé lors de la séance matinale, Ruben Kluivert a repris avec le groupe et son entraîneur pense "qu’il est apte pour le match" contre Le Havre. Une rencontre qui devrait peut-être entraîner quelques changements dans le onze, mais pas tant que ça malgré la fatigue. Paulo Fonseca a déjà exclu la possibilité de voir Corentin Tolisso débuter sur le banc. "Nous n’avons pas de solutions pour changer Coco", a déclaré le Portugais, presque un brin résigné du manque de solution dans son groupe.