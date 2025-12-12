Actualités
Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
Tanner Tessmann lors d’OL – PSG (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

OL - Le Havre : Mangala et Tessmann toujours absents

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après la rencontre contre Go Ahead Eagles, Paulo Fonseca ne déplore pas de nouveaux absents. L’entraîneur de l’OL ne peut malgré tout pas compter sur Orel Mangala et Tanner Tessmann, toujours blessés.

    L’OL a fini la rencontre de Ligue Europa exténué et Paulo Fonseca a concédé que les heures séparant ce match contre Go Ahead Eagles et celui du Havre dimanche (15h) allaient avant tout servir "à du repos, du repos et de la vidéo". Ce vendredi matin, les titulaires de jeudi soir n’ont d’ailleurs pas pris part à la séance collective, se contentant d’un travail en salle et de soins. Toutefois, malgré la fatigue affichée, l’OL ne déplore pas de nouveaux blessés, hormis ceux de longue date que sont Malick Fofana et Ernest Nuamah. Déjà absents à Lorient puis en Coupe d’Europe, Orel Mangala et Tanner Tessmann ne seront toujours pas disponibles pour ce dernier match de Ligue 1 de l’année 2025. "Orel et Tanner ne sont pas encore prêts. Nous avons aussi Ainsley (Maitland-Niles) qui est suspendu", a fait le point le coach portugais.

    Tolisso ne sera pas remplaçant contre Le Havre

    Avec le rouge de l’Anglais, Hans Hateboer devrait logiquement occuper le couloir droit de la défense, qui retrouve une force vive. En effet, comme observé lors de la séance matinale, Ruben Kluivert a repris avec le groupe et son entraîneur pense "qu’il est apte pour le match" contre Le Havre. Une rencontre qui devrait peut-être entraîner quelques changements dans le onze, mais pas tant que ça malgré la fatigue. Paulo Fonseca a déjà exclu la possibilité de voir Corentin Tolisso débuter sur le banc. "Nous n’avons pas de solutions pour changer Coco", a déclaré le Portugais, presque un brin résigné du manque de solution dans son groupe.

    2 commentaires
    1. Avatar
      gg - ven 12 Déc 25 à 13 h 49

      Hello,

      que cette fin d'année civile est difficile pour les joueurs de l'OL.
      Finalement, on a un début d'explication des derniers résultats très médiocres, les organismes sont fatigués, la concentration en prend un coup et on se retrouve à voir des actions et des gestes qu'on ne voyait pas avant, et les petites blessures / pépins physiques s'accumulent.

      Nos joueurs finalement compensent leur manque de qualité technique par une dépense d'énergie folle.
      Le problème est que quand physiquement ça va moins bien, l'équipe baisse drastiquement son niveau.

      Le retour de Ruben fera du bien quoiqu'il arrive, même si pour le moment son niveau affiché est moyen, c'est une des solutions en défense centrale durant la CAN.

      Courage les gones, la trêve arrive, concentrez vous à fond sur les denriers matchs de l'année avant de relâcher la pression.

    2. Avatar
      BadGone91 - ven 12 Déc 25 à 13 h 53

      Les adversaires vont commencer à comprendre. Ils ont toute la semaine pour se préparer le week-end contre nous. Ils vont nous laisser jouer, mettre une grosse intensité au pressing, et partir en contre. Et c'est gagné.

