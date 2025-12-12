Un premier maillot third dédié à l'OL Lyonnes

En marge du déplacement au Havre samedi (17h) et à quelques jours de la venue de l’Atlético de Madrid, l’OL Lyonnes a dévoilé son premier maillot third.

Avec le changement de logo et de nom, Michele Kang et Adidas n'avaient pas eu le temps de mettre en place des maillots dédiés spécialement à l'OL Lyonnes. Depuis le début de la saison, les joueuses de Jonatan Giraldez jouaient donc avec la même tenue domicile et extérieur que les garçons. Elles auront désormais le droit à leur propre maillot avec la tunique third, dévoilée ce vendredi en fin de matinée. Elle sera portée pour la première fois mercredi prochain pour la venue de l'Atlético de Madrid lors de la dernière journée de Ligue des champions (21h).

Une finale à Oslo

Ce troisième maillot sera uniquement porté pour les rencontres européennes, mais marque un nouveau tournant dans l'histoire de l'équipe féminine. Il s’agit de la toute première tenue de match exclusivement dédiée aux Fenottes. Ces dernières espèrent à présent faire briller ce maillot jusqu'au toit de l'Europe, en remportant une neuvième Ligue des champions, quatre ans après la dernière victoire à Turin. À Oslo, fief d'Ada Hegerberg et Ingrid Engen, l'histoire serait belle.