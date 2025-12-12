Un premier maillot third dédié à l'OL Lyonnes

En marge du déplacement au Havre samedi (17h) et à quelques jours de la venue de l’Atlético de Madrid, l’OL Lyonnes a dévoilé son premier maillot third.
Avec le changement de logo et de nom, Michele Kang et Adidas n'avaient pas eu le temps de mettre en place des maillots dédiés spécialement à l'OL Lyonnes. Depuis le début de la saison, les joueuses de Jonatan Giraldez jouaient donc avec la même tenue domicile et extérieur que les garçons. Elles auront désormais le droit à leur propre maillot avec la tunique third, dévoilée ce vendredi en fin de matinée. Elle sera portée pour la première fois mercredi prochain pour la venue de l'Atlético de Madrid lors de la dernière journée de Ligue des champions (21h).
Une finale à Oslo
Ce troisième maillot sera uniquement porté pour les rencontres européennes, mais marque un nouveau tournant dans l'histoire de l'équipe féminine. Il s’agit de la toute première tenue de match exclusivement dédiée aux Fenottes. Ces dernières espèrent à présent faire briller ce maillot jusqu'au toit de l'Europe, en remportant une neuvième Ligue des champions, quatre ans après la dernière victoire à Turin. À Oslo, fief d'Ada Hegerberg et Ingrid Engen, l'histoire serait belle.
Wahou ! ...
« toute première tenue de match exclusivement dédiée à l'équipe féminine » ... enfin !
Merci Michele ...😍
« Inspiré des tenues mythiques qui ont marqué l'histoire du club, ce modèle accompagne les joueuses dans leur quête d'un nouveau sacre continental. Le maillot se distingue par une esthétique moderne et élégante, conçue pour refléter l'identité du club sur la scène internationale, détaille le club dans le communiqué. Blason en silicone, technologies respirantes, matières techniques haut de gamme, coupe ergonomique : tout est réuni pour vivre les matches européens avec intensité, sur le terrain comme en tribune. »
L’inscription " LYON" sur les chaussettes symbolise le lien fort entre le club et sa ville.
Une couronne a été apposée dans le haut du dos du maillot, ce qui « témoigne du palmarès inégalé des Fenottes »